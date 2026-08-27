6 тем для розмови з Путіним: що міг обговорювати в Москві директор ЦРУ Джон Реткліфф

25 серпня директор ЦРУ Джон Реткліфф відвідав Москву. Заради цього візиту Путін скасував якийсь захід "із сотнями запрошених". А Вашингтон просив Київ не атакувати столицю РФ у період з 23 по 26 серпня.

Варто зазначити, що візит такого характеру — це незвичайна подія. За останні 15 років керівники ЦРУ лише 4 рази прилітали до Москви:

Осінь 2013 року. Розмова, ймовірно, стосувалася російської політики щодо України. На початку 2014 року відбулася анексія Криму і розпочалася війна, яка триває й досі

2016 рік. Напередодні активної фази наступу міжнародних сил на ІДІЛ. Переговори, ймовірно, були успішними: РФ і США розділили сфери впливу. А Москва сприяла активному вступу Ірану (КВІР) у цю війну. Іронія історії — КВІР і США були союзниками в Іраку і, наприклад, Мосул звільняли "пліч-о-пліч"

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2021 рік. Спроба відрадити російське керівництво від планів вторгнення в Україну. Безрезультатно. У лютому 2022 року Кремль вирішив, що "Київ за три дні" — реальна перспектива. Сьогодні в Кремлі розгорнуто ППО.

І, нарешті, 2026 рік.

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Перед вторгненням ситуація була такою самою: чому таємний візит голови ЦРУ до Москви насторожив експертів

В українському інформаційному просторі переважає думка, що цей візит безпосередньо пов’язаний із російсько-українською війною. На мій погляд, таке судження дещо не відповідає дійсності. Мова точно не йде про "мирний план" щодо заморожування конфлікту. Такі теми обговорюють інші люди. Директор ЦРУ — конкретна проблема, яка вимагає швидких рішень. І тут є щонайменше 6 тем, які могли обговорювати Реткліфф і Путін (хоч Песков і заперечує можливість цієї зустрічі). Це:

Обмін ув’язненими — США мають список своїх громадян, яких хочуть визволити з російських в’язниць. Питання безпеки країн Балтії. Врегулювання ситуації в Ірані та проблема іранських ядерних матеріалів. Арктика та безпека судноплавства (а також проблема Шпіцбергена). Перемир’я на Чорному морі. І, по-шосте, комплекс заходів щодо замороження війни в Україні, як я вже писав вище, є найменш імовірним.

Що саме з цих шести буде реалізовано — покаже найближчий час.

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