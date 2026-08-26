"Не хочу розчаровувати людей": Трамп вперше відповів, чому директор ЦРУ їздив до Москви

Президент США Дональд Трамп назва поїздку директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви рутинною.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи дійсно директор ЦРУ їздив до Росії, щоб обговорити ймовірну війну між Росією та НАТО, санкції США проти Ірану та мобілізацію в РФ, Трамп заявив, що поїздка не стосувалася жодного з цих питань. Таку заяву він зробив під час інтерв'ю радіоведучому Гленну Беку.

Трамп про візит директора ЦРУ до РФ

"Нічого з перерахованого вище. Я ненавиджу розчаровувати людей, але він був там, я б сказав, з дуже рутинних причин. Ми хотіли б, щоб війна з Україною закінчилася. Це війна, яка ніколи б не почалася, якби я був президентом", — заявив Трамп.

Разом з тим Трамп додав, що сподівається, що з цієї поїздки "щось може вийти" в контексті врегулювання війни в РФ в Україні. Також Трамп заявив, що Росія та Україна прагнуть завершення війни

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"Ми інтенсивно працюємо над завершенням конфлікту, і, якщо бути відвертим, на даному етапі обидві сторони хочуть, щоб він закінчився", — сказав президент США Гленну Беку.

Візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви

Несподіваний візит до Москви директора ЦРУ Джона Реткліффа здивував багатьох оглядачів, який 25 серпня прибув на американському військово-транспортному літаку Boeing C-17A Globemaster III з Риги до московського аеропорту "Внуково".

Після чого з'явилася інформація, що США попросили Україну призупинити удари по Москві, доки в російській столиці перебуває директор ЦРУ. Зокрема, не завдавати ракетних і дронових ударів по Москві, Санкт-Петербургу та північних регіонах РФ. Україна погодилася.

Натомість, за словами журналіста Міхаеля Вайса, під час свого візиту він має намір попередити Кремль про необхідність утриматися від подальшої ескалації з боку Росії проти Європи та НАТО.

Після візиту представника США речник Кремля Пєсков заявив, що метою візиту Реткліффа до Москви було "налагодження контактів між службами безпеки".

Натомість глава ЦПД РНБО Андрій Коваленко заявив, що версії ЗМІ щодо візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа у Москву, є вигадкою. Зі слів Коваленка, 99,9% припущень про поїздку є вигадкою: не уточнюється, про що ідеться у 0,01% правди.