"Не хочу разочаровывать людей": Трамп впервые объяснил, почему директор ЦРУ ездил в Москву

Президент США Дональд Трамп назвал поездку директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву рутинной.

Отвечая на вопрос журналиста о том, действительно ли директор ЦРУ ездил в Россию, чтобы обсудить возможную войну между Россией и НАТО, санкции США против Ирана и мобилизацию в РФ, Трамп заявил, что поездка не касалась ни одного из этих вопросов. Такое заявление он сделал во время интервью радиоведущему Гленну Беку.

Трамп о визите директора ЦРУ в РФ

"Ничего из перечисленного выше. Я ненавижу разочаровывать людей, но он был там, я бы сказал, по весьма рутинным причинам. Мы хотели бы, чтобы война с Украиной закончилась. Это война, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом", — заявил Трамп.

В то же время Трамп добавил, что надеется, что из этой поездки "что-то может получиться" в контексте урегулирования войны, развязанной РФ в Украине. Также Трамп заявил, что Россия и Украина стремятся к завершению войны

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"Мы интенсивно работаем над урегулированием конфликта, и, если говорить откровенно, на данном этапе обе стороны хотят, чтобы он закончился", — сказал президент США Гленну Беку.

Визит директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву

Неожиданный визит в Москву директора ЦРУ Джона Ретклиффа, прибывшего 25 августа на американском военно-транспортном самолете Boeing C-17A Globemaster III из Риги в московский аэропорт "Внуково".

После этого появилась информация о том, что США попросили Украину приостановить удары по Москве, пока в российской столице находится директор ЦРУ. В частности, не наносить ракетные и дронные удары по Москве, Санкт-Петербургу и северным регионам РФ. Украина согласилась.

В свою очередь, по словам журналиста Михаэля Вайса, во время своего визита он намерен предупредить Кремль о необходимости воздержаться от дальнейшей эскалации со стороны России в отношении Европы и НАТО.

После визита представителя США пресс-секретарь Кремля Песков заявил, что целью визита Ретклиффа в Москву было "налаживание контактов между спецслужбами".

В свою очередь глава ЦПД СНБО Андрей Коваленко заявил, что версии СМИ о визите директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву являются выдумкой. По словам Коваленко, 99,9% предположений о поездке являются вымыслом: не уточняется, о чем идет речь в тех 0,01% правды.