Три дня тишины: США просили Украину удержаться от ударов еще по одному важному городу РФ, — СМИ

В Белом доме также попросили Украину не наносить удары по России с понедельника по среду.

В частности, не бить ракетами и дронами по Москве, Санкт-Петербургу и северным регионам РФ, сообщил журналист Financial Times Миллер на своей странице в соцсети Х.

По информации журналиста, представители администрации Трампа на прошлой неделе попросили Киев не наносить удары по Москве, Санкт-Петербургу и северным регионам России ракетами большой дальности и беспилотниками в понедельник, вторник и среду.

"США отправят самолет с высокопоставленным чиновником в российскую столицу, сообщают источники, знающие ситуацию. Украина согласилась, сказали они. Сегодня мы видим, что самолет C-17 ВВС США приземлился в Москве", — говорится в его сообщении.

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Ранее стало известно о просьбе США относительно Москвы. Представители Америки попросили Украину приостановить удары по Москве, пока в российской столице находится директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Он прибыл в Москву во вторник для переговоров с российскими чиновниками.

Визит Рэтклиффа в Москву: что известно

Ретклифф вылетел из Вашингтона 23 августа и сначала прибыл в Латвию на правительственном самолете США. 25 августа он отправился из Риги в Москву на самолете ВВС США Boeing C-17A Globemaster III, приземлившемся в аэропорту "Внуково".

По данным Flightradar24, самолет с серийным номером 07-7181 и позывным RCH4555 вылетел из Риги около 08:50 по московскому времени и приземлился во "Внуково" примерно в 10:04. В Ригу этот борт прибыл 23 августа.

Следует отметить, что это первый визит Ретклиффа в Москву после вступления в должность. Он также стал самым высокопоставленным визитом представителя администрации Дональда Трампа в Россию после января.