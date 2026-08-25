Три дні тиші: США просили Україну утриматися від ударів ще по одному важливому місту РФ, — ЗМІ

У Білому домі також попросили Україну не завдавати ударів по Росії з понеділка по середу.

Зокрема, не бити ракетами та дронами по Москві, Санкт-Петербургу та північних регіонах РФ, повідомив журналіст Financial Times Міллер на своїй сторінці у соцмережі Х.

За інформацією журналіста, представники адміністрації Трампа минулого тижня попросили Київ не завдавати ударів по Москві, Санкт-Петербургу та північних регіонах Росії ракетами великої дальності та безпілотниками у понеділок, вівторок і середу.

"США відправлять літак із високопоставленим чиновником до російської столиці, повідомляють джерела, обізнані з ситуацією. Україна погодилася, сказали вони. Сьогодні ми бачимо, що літак C-17 ВПС США приземлився в Москві", — йдеться у його повідомленні.

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Раніше стало відомо про прохання США щодо Москви. Представники Америки попросили Україну призупинити удари по Москві, поки в російській столиці перебуває директор ЦРУ Джон Реткліфф. Він прибув до Москви у вівторок для переговорів із російськими посадовцями.

Візит Реткліффа до Москви: що відомо

Реткліфф вилетів із Вашингтона 23 серпня та спочатку прибув до Латвії на урядовому літаку США. 25 серпня він вирушив із Риги до Москви на літаку ВПС США Boeing C-17A Globemaster III, який приземлився в аеропорту "Внуково".

За даними Flightradar24, літак із серійним номером 07-7181 та позивним RCH4555 вилетів із Риги близько 08:50 за московським часом і приземлився у "Внуково" приблизно о 10:04. До Риги цей борт прибув 23 серпня.

Варто зазначити, що це перший візит Реткліффа до Москви після вступу на посаду. Він також став найвисокопоставленішим візитом представника адміністрації Дональда Трампа до Росії після січня.