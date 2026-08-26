Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что неожиданный визит директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву 25 августа был связан "с контактами спецслужб".

Кремль сначала умалчивал о причинах визита главы американского ЦРУ. Позже Песков все же ответил на запрос издания The Washington Post, пояснив, что речь шла якобы о "контактах спецслужб" между Россией и Соединенными Штатами Америки.

Пресс-секретарь Путина отказался комментировать какие-либо другие подробности о приезде Ретклиффа.

Издание отметило, что ранее во вторник Песков заявил, что у Кремля нет информации об американском военном самолете, прилетевшем в московский международный аэропорт "Внуково". Он говорил, что у российских высокопоставленных чиновников нет никаких планов по встрече с представителями администрации президента США на этой неделе.

Відео дня

В то же время в комментарии для российского информационного агентства "ТАСС" Песков заявил, что контакты главы ЦРУ с Путиным во время его поездки в Россию якобы вообще не планировались.

Визит директора ЦРУ в Москву — что известно

25 августа издание CBS News сообщило, что американский военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III прилетел из Риги в московский аэропорт "Внуково". Отмечалось, что на борту находился директор ЦРУ Джон Ретклифф, прибывший для проведения встреч в Москве.

Издание Axios сообщало, что США якобы попросили Украину приостановить удары по Москве на время пребывания Ретклиффа. Журналист Financial Times уточнил, что Вашингтон якобы просил Киев не наносить ракетные и дронные удары по Москве, Санкт-Петербургу и северным регионам РФ.

Журналист Михаэль Вайс предположил, что во время визита в Москву Ретклифф планирует призвать Кремль воздержаться от эскалации конфликта со стороны России в отношении Европы и НАТО.

Издание The Moscow Times сообщало, что в день визита главы ЦРУ в Москву Путин подписал три засекреченные указа.