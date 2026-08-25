Визит главы ЦРУ в Москву: о чем будут говорить в Кремле

Сегодня в Россию прилетел директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Фокус разбирался, какие могут быть цели у его визита в Москву.

Во время своего визита он намерен предупредить Кремль воздержаться от российской эскалации против Европы/НАТО, сообщил журналист Михаэль Вайс.

"Это связано с информацией, которой американская разведка делится с поляками, балтами и скандинавами, и происходит на фоне заметного роста числа предполагаемых диверсионных операций ГРУ и активности российских беспилотников. См. Германию, Болгарию, Румынию и т. д."

Он добавил, что для обмена пленными директор ЦРУ точно не нужен в России.

Вайс добавил, что Рэтклифф также является самым проукраинским чиновником в администрации, ответственным за помощь Киеву в проведении глубоких ударов.

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"Контекст здесь важен: Билл Бернс ездил в Москву в 2021 году, чтобы предупредить Путина о… вторжении в Украину", — написал он.

Как сообщала газета The Wall Street Journal, США собрали разведывательные данные, свидетельствующие о ранней подготовке России к возможной военной мобилизации на Украине и планах по проверке решимости Организации Североатлантического договора.

The Guardian пишет, сообщения о визите Рэтклиффа появились на фоне зашедших в тупик переговоров, организованных США, направленных на прекращение российского вторжения в Украину. Однако ранее в этом месяце Москва освободила бывшего морского пехотинца США, задержанного с 2022 года, на фоне опасений по поводу его здоровья.

Причина визита неясна, но ЦРУ выступало посредником в недавних обменах заключенными между США и Россией и участвовало в обмене пленными в 2024 году, который обеспечил освобождение репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича и ветерана морской пехоты Пола Уэлана.

Напомним, США попросили Украину не бить по Москве во время визита директора ЦРУ. Также поступила просьба не бить и по Санкт-Петербургу в период 25-26 августа.

Также сообщалось, что известно о прибытии самолета ВВС США Boeing C-17 в столицу России. Boeing C-17A Globemaster III прилетел из Риги в московский аэропорт "Внуково".