Візит голови ЦРУ до Москви: про що говоритимуть у Кремлі

Сьогодні до Росії прилетів директор ЦРУ Джон Реткліфф. Фокус розбирався, які можуть бути цілі у його візиту до Москви.

Під час свого візиту він має намір попередити Кремль утриматись від російської ескалації проти Європи/НАТО, повідомив журналіст Міхаель Вайс.

"Це пов'язано з інформацією, якою американська розвідка ділиться з поляками, балтами та скандинавами, і відбувається на тлі помітного зростання кількості передбачуваних диверсійних операцій ГРУ та активності російських безпілотників. Див. Німеччину, Болгарію, Румунію тощо".

Він додав, що для обміну полоненими директор ЦРУ точно не потрібний у Росії.

Вайс додав, що Реткліфф також є найпроукраїнськішим чиновником в адміністрації, відповідальним за допомогу Києву у проведенні глибоких ударів.

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"Контекст тут важливий: Білл Бернс їздив до Москви 2021 року, щоб попередити Путіна про... вторгнення в Україну", — написав він.

Як повідомляла газета The Wall Street Journal, США зібрали розвідувальні дані, що свідчать про ранню підготовку Росії до можливої військової мобілізації в Україні та плани щодо перевірки рішучості Організації Північноатлантичного договору.

Повідомлення про візит Реткліффа з'явилися на тлі переговорів, що зайшли в глухий кут, організованих США, спрямованих на припинення російського вторгнення в Україну. Проте раніше цього місяця Москва звільнила колишнього морського піхотинця США, затриманого з 2022 року, на тлі побоювань щодо його здоров'я.

Причина візиту незрозуміла, але ЦРУ виступало посередником у нещодавніх обмінах ув'язненими між США та Росією та брало участь в обміні полоненими у 2024 році, який забезпечив звільнення репортера Wall Street Journal Евана Гершковича та ветерана морської піхоти Пола Велана.

Нагадаємо, США попросили Україну не бити по Москві під час візиту директора ЦРУ. Також надійшло прохання не бити і по Санкт-Петербургу в період 25-26 серпня.

Також повідомлялося, що відомо про прибуття літака ВПС США Boeing C-17 до столиці Росії. Boeing C-17A Globemaster III прилетів із Риги до московського аеропорту "Внуково".