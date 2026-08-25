Тайный рейс в Москву: на борту C-17 был директор ЦРУ Рэтклифф, — CBS News

25 августа американский военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III прилетел из Риги в московский аэропорт "Внуково". По данным журналистки CBS News Дженнифер Джейкобс, самолетом в Россию прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф для встреч в Москве.

Об этом журналистка сообщила в соцсети X.

Она написала, что Рэтклифф совершил поездку в Россию на борту C-17 и должен провести в Москве встречи. По ее словам, эту информацию ей и журналистам CBS News Оливии Газис и Джиму ЛаПорти сообщили источники.

Пост журналистки CBS News Фото: Скриншот

Кто такой Джон Рэтклифф

Джон Рэтклифф – директор Центрального разведывательного управления США. Он возглавил ЦРУ 23 января 2025 г. после утверждения Сенатом. Ретклифф стал первым человеком, ранее возглавлявшим разведывательное сообщество США как директор Национальной разведки, а впоследствии ЦРУ.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф Фото: CIA

До работы в разведке Рэтклифф более пяти лет являлся членом Палаты представителей США от 4-го округа Техаса. В Конгрессе он работал, в частности, в комитетах по разведке, внутренней безопасности и юстиции. В 2020-2021 годах Ретклифф также был директором Национальной разведки США.

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Что известно о перелете

По данным Flightradar24, самолет с серийным номером 07-7181 и позывным RCH4555 вылетел из Риги около 08:50 по московскому времени и приземлился во "Внуково" примерно в 10:04. RCH4555 является позывным рейсом, а не бортовым номером.

В Ригу этот C-17 прибыл 23 августа. До этого он летел с военно-воздушной базы Эндрюс вблизи Вашингтона, которую используют, в частности, для полетов американского руководства. История полетов показывает, что маршрут самолета начался еще 22 августа: сначала он побывал на объединенной военной базе Макгвайр-Дикс-Лейкгерст, затем на авиабазе Чарлстон, после чего отправился в Эндрюс и дальше в Ригу. Сам самолет с серийным номером 07-7181 связывают с 437 авиакрылом в Чарлстоне.

В открытых данных нет информации о составе делегации, кроме сообщения CBS News о Рэтклиффе, а также о грузе самолета. Flightradar24 после посадки не отслеживал дальнейший полет борта.

Что это за самолет

Boeing C-17A Globemaster III – тяжелый военно-транспортный самолет ВВС США. По данным ВВС США он предназначен для перевозки военной техники, грузов и персонала, а также может выполнять эвакуационные задачи.

C-17 может перевозить до 77,5 тонн груза. Именно поэтому его используют для больших логистических миссий, однако тип самолета сам по себе не позволяет установить, что находилось на борту этого рейса.

Предварительные версии по цели рейса

До появления сообщения CBS News одной из версий были возможны переговоры по Украине. Однако подтверждений этому не последовало. Предыдущий прямой перелет зарегистрированного в США самолета из Европы в Россию состоялся в январе 2026 года, когда в Москву прибыли Стив Виткофф и Джаред Кушнер для переговоров с Владимиром Путиным.

Еще одной версией называли возможный обмен заключенными. Американские военные самолеты уже использовались при предварительных обменах с Россией. В то же время, для таких миссий ранее применяли значительно меньшие правительственные Gulfstream/C-37, поэтому появление C-17 само по себе не подтверждало проведение обмена.

Напомним, ранее волонтер и экссоветник министра обороны Украины Сергей Стерненко предполагал, что прилет американского самолета в Москву может быть связан с обменом заключенными. До появления сообщения CBS News это оставалось одной из версий.

Ранее спецпредставители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер планировали приехать в Украину 24 августа в День Независимости. Однако их визит отложили из-за усиления ракетных и беспилотных атак на Киев, сообщал журналист "Радио Свобода" Алекс Рауфогл.