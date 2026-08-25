Таємний рейс до Москви: на борту C-17 був директор ЦРУ Реткліфф, — CBS News

25 серпня американський військово-транспортний літак Boeing C-17A Globemaster III прилетів із Риги до московського аеропорту "Внуково". За даними журналістки CBS News Дженніфер Джейкобс, літаком до Росії прибув директор ЦРУ Джон Реткліфф для зустрічей у Москві.

Про це журналістка повідомила в соцмережі X.

Вона написала, що Реткліфф здійснив поїздку до Росії на борту C-17 і має провести в Москві зустрічі. За її словами, цю інформацію їй та журналістам CBS News Олівії Газіс і Джиму ЛаПорті повідомили джерела.

Пост журналістки CBS News Фото: Скриншот

Хто такий Джон Реткліфф

Джон Реткліфф — директор Центрального розвідувального управління США. Він очолив ЦРУ 23 січня 2025 року після затвердження Сенатом. Реткліфф став першою людиною, яка раніше очолювала розвідувальне співтовариство США як директор Національної розвідки, а згодом — ЦРУ.

Директор ЦРУ Джон Реткліфф Фото: CIA

До роботи в розвідці Реткліфф понад п'ять років був членом Палати представників США від 4-го округу Техасу. У Конгресі він працював, зокрема, у комітетах із розвідки, внутрішньої безпеки та юстиції. У 2020–2021 роках Реткліфф також був директором Національної розвідки США.

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Що відомо про переліт

За даними Flightradar24, літак із серійним номером 07-7181 та позивним RCH4555 вилетів із Риги близько 08:50 за московським часом і приземлився у “Внуково” приблизно о 10:04. RCH4555 є позивним рейсу, а не бортовим номером.

До Риги цей C-17 прибув 23 серпня. Перед цим він летів із військово-повітряної бази Ендрюс поблизу Вашингтона, яку використовують, зокрема, для польотів американського керівництва. Історія польотів показує, що маршрут літака розпочався ще 22 серпня: спочатку він побував на об'єднаній військовій базі Макгвайр-Дікс-Лейкгерст, потім на авіабазі Чарлстон, після чого вирушив до Ендрюс і далі до Риги. Сам літак із серійним номером 07-7181 пов'язують із 437-м авіакрилом у Чарлстоні.

Наразі у відкритих даних немає інформації про склад делегації, крім повідомлення CBS News про Реткліффа, а також про вантаж літака. Flightradar24 після посадки не відстежував подальший політ борту.

Що це за літак

Boeing C-17A Globemaster III — важкий військово-транспортний літак ВПС США. За даними ВПС США, він призначений для перевезення військової техніки, вантажів і персоналу, а також може виконувати евакуаційні завдання.

C-17 може перевозити до 77,5 тонни вантажу. Саме тому його використовують для великих логістичних місій, однак тип літака сам по собі не дає змоги встановити, що саме перебувало на борту цього рейсу.

Попередні версії щодо мети рейсу

До появи повідомлення CBS News однією з версій були можливі переговори щодо України. Однак підтверджень цьому не було. Попередній прямий переліт зареєстрованого у США літака з Європи до Росії відбувся у січні 2026 року, коли до Москви прибули Стів Віткофф і Джаред Кушнер для переговорів із Володимиром Путіним.

Ще однією версією називали можливий обмін ув'язненими. Американські військові літаки вже використовувалися під час попередніх обмінів із Росією. Водночас для таких місій раніше застосовували значно менші урядові Gulfstream/C-37, тому поява C-17 сама по собі не підтверджувала проведення обміну.

Нагадаємо, раніше волонтер і ексрадник міністра оборони України Сергій Стерненко припускав, що приліт американського літака до Москви може бути пов'язаний з обміном ув'язненими. До появи повідомлення CBS News це залишалося лише однією з версій.

Раніше спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер планували приїхати до України 24 серпня на День Незалежності. Однак їхній візит відклали через посилення ракетних і безпілотних атак на Київ, повідомляв журналіст “Радіо Свобода” Алекс Рауфогл.