Директор ЦРУ в Москве: для чего он мог прилететь и что говорят в СНБО Украины, — СМИ

25 августа состоялся визит директора Центрального разведывательного управления США Джона Ретклиффа в Москву; Белый дом официально не комментировал это событие, а в Кремле кратко сообщили о встрече на уровне спецслужб. Между тем ряд СМИ собрал оценки аналитиков и источников о том, почему и как состоялась поездка. В Центре противодействия дезинформации СНБО раскритиковали озвученные версии.

Обзор материалов СМИ о приезде Ретклиффа в Москву был собран в Telegram-канале российских СМИ "Можем объяснить". Одна из самых громких версий, по оценке российских СМИ, — это предупреждение Кремлю о том, что США знают о планах "проверки НАТО на прочность". Аналитики не пришли к единому мнению о настоящей причине и выдвинули различные версии с учетом политической ситуации и интересов США в Украине, Иране и НАТО.

Financial Times. По данным корреспондента Кристофера Миллера, США просили Украину не наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу с понедельника по среду, когда должен был прилететь Джон Ретклифф. Украина согласилась, и после этого самолет с главой ЦРУ приземлился в российской столице.

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Визит директора ЦРУ в Москву — Миллер из FT о Ретклиффе Фото: Скриншот

Telegraph. В материале СМИ отмечается, что Ретклифф должен был провести "секретные переговоры", касавшиеся войны в Иране. Бывший руководитель отдела военного планирования Великобритании Эндрю Тернер прокомментировал ситуацию. По версии Тернера, Москву попросили сократить помощь Тегерану и уменьшить контакты с режимом КВИР.

Wall Street Journal и CBS News — СМИ сообщили, что в Москве, возможно, обсуждали план Путина по нападению на НАТО. При этом нападение может произойти в формате гибридной войны — с кибератаками, в виде отдельной спецоперации или ограниченного вторжения в какую-либо страну. Отмечается, что западные спецслужбы якобы фиксируют снижение готовности российского диктатора пойти на прямую войну.

"Мы знаем, что вы задумали, и вам лучше этого не делать", — якобы должен был сказать Ретклифф в Москве.

New York Post. Аналитики американских СМИ видят в визите главы ЦРУ планы Белого дома по возобновлению мирных переговоров по войне РФ против Украины. При этом отмечается, что в Европе надеются на переговоры уже осенью-зимой. Еще одна версия — переговоры об освобождении американцев из российских тюрем: упоминался 74-летний Стивен Хаббард.

"Радио Свобода" отметило, что визит может свидетельствовать о "высоких ставках" в вопросе, о котором, возможно, шла речь. При этом была проведена параллель с визитом предыдущего главы ЦРУ Бернса за два месяца до вторжения РФ в Украину.

"Директора ЦРУ не ездят в Москву, разве что по какому-то конкретному вопросу. Они не ездят аж в Россию, разве что это важно", — привело СМИ мнение Глена Говарда из аналитического центра Saratoga Foundation.

Kyiv Independent. Издание подтвердило обращение США с просьбой приостановить удары Украины. Анонимный источник пояснил, что американцы не доверяли ПВО РФ, поэтому и возникла эта просьба.

"Ретклифф должен встретиться с высокопоставленными должностными лицами России, но повестка дня остается неясной", — привело СМИ слова неназванного собеседника.

Отметим, что о приезде Джона Ритклиффа в Москву писали CNN, Washington Post, BBC, но речь шла о пересказе известных фактов и версий.

Визит директора ЦРУ в Москву — реакция ЦПД СНБО

Утром 26 августа появился комментарий главы ЦПД СНБО Андрея Коваленко относительно визита директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву и версий о том, почему это произошло. По словам Коваленко, 99,9% предположений о поездке являются вымыслом: не уточняется, о чем идет речь в тех 0,01% правды.

Визит директора ЦРУ в Москву — Коваленко о прилете Ретклифа 25 августа Фото: Скриншот

Отметим, что о прилете руководителей ЦРУ стало известно накануне, 25 августа. Сначала появилась информация, что загадочный самолет ВВС США приземлился в Москве. Впоследствии СМИ выяснили, что в РФ прибыл высокопоставленный чиновник Белого дома — глава ЦРУ Ретклифф. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сначала заявил, что вообще не слышал о самолете, а затем сказал, что Ретклифф провел встречу со спецслужбами РФ и не встречался с российским диктатором Путиным. Между тем издание Axios сообщило, что на время визита представителя США Украину попросили не наносить удары по Москве.

Напоминаем, что в Кремле ответили на предложение Зеленского о создании буферной зоны на территории неподконтрольной РФ части Донбасса. Ранее в сети появилась "утечка" документов "Сбербанка России", в которых были проанализированы восемь сценариев завершения войны.