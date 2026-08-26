Директор ЦРУ у Москві: для чого він міг прилетіти та що кажуть в РНБО України, — ЗМІ

25 серпня відбувся візит директора Центрального розвідувального управління США Джона Реткліффа у Москву, Білий дім офіційно не коментував подію, а у Кремлі коротко сказали про зустріч на рівні спецслужб. Тим часом низка медіа зібрала оцінки аналітиків та джерел, чому та як відбулась поїздка. У Центрі протидії дезінформації РНБО розкритикували озвучені версії.

Огляд медіа щодо приїзду Реткліффа у Москві зібрали у Telegram-каналі росЗМІ "Можем объяснить". Одна з найгучніших версій, за оцінкою росЗМІ, — це попередження Кремлю, що США знають про плани "перевірки НАТО на міцність". Аналітики не дійшли згоди про справжню причину та озвучили версії з огляду на політичну ситуацію та інтереси США в Україні, Ірані, НАТО.

Financial Times. Згідно з даними кореспондента Крістофера Міллера, США просили Україну не бити по Москві та по Санкт-Петербургу з понеділка по середу, коли мав прилетіти Джон Реткліфф. Україна погодилась і після цього літак з главою ЦРУ приземлився у російській столиці.

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Візит директора ЦРУ у Москву — Міллер з FT про Реткліффа Фото: Скриншот

Telegraph. У матеріалі медіа вказано, що Реткліфф мав провести "секретні переговори", які стосувались війни в Ірані. Журналістам дав коментар колишній керівник військового планування Британії Ендрю Тернер. За версією Тернера, Москву попросили зменшити допомогу Тегерану та зменшити контакти з режимом КВІР.

Wall Street Journal та CBS News — медіа написали, що у Москві могли говорити щодо плану Путіна напасти на НАТО. При цьому напад може бути у форматі гібридної війни — з кібератаками, як окрема спецоперація, як обмежене вторгнення у якусь країну. Зауважується, що західні розвідки начебто помічають зменшення готовності російського диктатора іти на пряму війну.

"Ми знаємо, що ви задумали й краще вам цього не робити", — начебто мав сказати Реткліфф у Москві.

New York Post. Аналітики американського медіа вбачають у візиті глави ЦРУ плани Білого дому відновити мирні переговори щодо війни РФ проти України. При цьому зауважується, що у Європі сподіваються на переговори вже восени-взимку. Ще одна версія — переговори про визволення американців з російських тюрем: називали 74-річного Стівена Хаббарда.

"Радіо Свобода" зазначило, що візит може говорити про "високі ставки" у проблемі, про яку могла іти мова. При цьому провели паралель між візитом попереднього глави ЦРУ Бернс за два місяці до вторгнення РФ в Україну.

"Директори ЦРУ не їдуть до Москви, хіба що з певним питанням. Вони не їдуть аж до Росії, хіба що це важливо", — навело медіа оцінку Глена Говарда з аналітичного центру Saratoga Foundation.

Kyiv Independent. Медіа підтвердило звернення США щодо зупинки ударів України. Анонімне джерело пояснило, що американці не довіряли ППО РФ, тому й виникло прохання.

"Реткліфф має зустрітися з високопосадовцями Росії, але порядок денний залишається незрозумілим", — навело медіа слова невказаного співрозмовника.

Зауважмо, про приїзд Джона Ріткліффа у Москву писали CNN, Washington Post, BBC, але ішлося про переказ відомих фактів та версій.

Візит директора ЦРУ у Москву — яка реакція ЦПД РНБО

Зранку 26 серпня з'явився коментар глави ЦПД РНБО Андрія Коваленка щодо візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа у Москву та щодо версій, чому це відбулось. Зі слів Коваленка, 99,9% припущень про поїздку є вигадкою: не уточнюється, про що ідеться у 0,01% правди.

Візит директора ЦРУ у Москву — Коваленко про приліт Реткліфа 25 серпня Фото: Скриншот

Зазначимо, про приліт глав ЦРУ стало відомо напередодні, 25 серпня. Спершу з'явилась інформація, що загадковий літак ВПС США приземлився у Москві. Згодом медіа з'ясували, що у РФ прибув топчиновник Білого дому — глава ЦРУ Реткліфф. Речник Кремля Дмитро Пєсков спершу заявив, що взагалі не чув про літак, а потім сказав, що Реткліфф мав зустріч зі спецслужбами РФ і не зустрічався з російським диктатором Путіним. Тим часом медіа Axios написало, що на час візиту представника США попросили Україну не бити по Москві.

Нагадуємо, у Кремлі відповіли на пропозицію Зеленського про створення буферної зони на території непідконтрольної РФ частини Донбасу. Раніше у мережі з'явився "злив" документів "Сбербанка России", у якому оцінили вісім сценаріїв завершення війни.