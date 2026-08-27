6 тем для разговора с Путиным: что мог обсуждать в Москве директор ЦРУ Джон Рэтклифф

Никто не знает, о чем говорил в Москве директор ЦРУ Джон Рэтклифф, но можно попробовать догадаться. Политический эксперт Игар Тышкевич перечисляет 6 возможных тем, из которых заморозку войны в Украине считает наименее вероятной

25 августа директор ЦРУ Джон Рэтклифф посетил Москву. Ради этого визита Путин отменил некое мероприятие "с сотнями приглашенных". А Вашингтон просил Киев не атаковать столицу РФ в период с 23 по 26 августа.

Стоит отметить, что визит такого характера — событие незаурядное. За последние 15 лет руководители ЦРУ лишь 4 раза прилетали в Москву:

Осень 2013 года. Разговор, вероятно, шел о российской политике на украинском напралении. В начале 2014 была аннексия Крыма и началась война, продолжающаяся до сих пор

2016 год. Перед активной фазой наступления международных сил на ИГИЛ. Переговоры, вероятно, были успешными: РФ и США разделили сферы влияния. А Москва поспособствовала активному вступлению Ирана (КСИР) в эту войну. Гримасса истории — КСИР и США были союзниками в Ираке и, например, Мосул освобождали "плечом к плечу"

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2021 год. Попытка отговорить российское руководство от планов вторжения в Украину. Безуспешно. В Феврале 2022 Кремль решил что "Киев за три дня" — реальная перспектива. Сегодня в Кремле стоит ПВО.

И, наконец, 2026 год.

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Перед вторжением было так же: почему тайный визит главы ЦРУ в Москву насторожил экспертов

В украинском информационном пространстве доминирует мнение о том, что данный визит нампрямую связан с российско-украинской войной. На мой взгляд, такое суждение несколько не соответствует действительности. Речь точно не о "мирном плане" по заморозке. Такие темы обсуждают другие люди. Директор ЦРУ — конкретная проблема, которая требует быстрых решений. И тут, есть как минимум, 6 тем, которые могли обсуждать Рэтклифф и Путин (хоть Песков и отрицает возможность данной встречи). Это:

Обмен узниками — США имеют список своих граждан, которых хотят вытянуть из российских тюрем. Вопросы безопасности стран Балтии. Урегулирование в Иране и проблема иранских ядерных материалов. Арктика и безопасность судоходства (а также проблема Шпицбергена). Перемирие на Черном море. И, шестая, комплекс мер по заморозке войны в Украине, как писал выше, наименее вероятная.

Что из шести реализуется — покажет ближайшее время.

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