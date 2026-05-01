Последний шанс Зеленского: как Миндич-гейт подталкивает президента к радикальным переменам внутри Украины

Выборы или уступки Путину? И то и другое

В украинском информационном вновь доминрует тема Миндич-гейта. Вторая серия, которую уже можно назвать "Династия".

Первая началась 24 недели назад. И чудесным образом совпала с попытками Трампа "продать Украине" план Дмитриева (который почему-то называли планом Уиткофа). Тогда, в анализе ситуации я написал среди прочего " Крупнейший политический кризис в Украине, который находится сегодня в своей начальной стадии. Сам факт скандала, в котором замешано окружение Зеленского уже ослабляет Украину. Выход — кардинальная смена внутренней политики, в рамках которой президент не только жертвует частью своего окружения, но и лишается части рычагов влияния на ситуацию. Но если Зеленский не готов к таким решительным шагам и будет пытаться сохранить старую команду, то у США появляются чудесные механизмы влияния на него лично".

Были еще 4 причины для активности Трампа. Где и развивающийся скандал с делом Эпштейна, и активизация переговорного трека Дмитриева, и самое главное, приближающаяся дата встречи Трампа и Си. Где китайский лидер уже успел заявить о желании КНР участвовать в обсуждении формата урегулирования в Украине.

Что имеем сейчас? Те же 4 пункта. Только несколько иные.

Война в Иране, которая пошла не по плану Трампа и создает все больше и больше проблем. То есть нужна политическая "победа" Активизация РФ, которой нужна заморозка, но на своих условиях. И тут имеем недавний продуктивный вояж Дмитриева, телефонный разговор Трампа и Путина (как под копирку — ситуация ноября) и даже заявления о "перемирии на 9 мая". В качестве вишенки на тортик можно упомянуть то, как американский президент, перепутал Украину и Иран, заявив что мы "проиграли войну и США уничтожили украинский флот". Сроки визита в Пекин — это уже середина мая. И если на первой большой встрече ключевая тема (кроме отношений США и КНР) будет Иран, то дальше "российско-украинский вопрос" будет подниматься все чаще. Ведь Пекин успел провести подготовительную работу: были встречи с европейскими лидерами, и сейчас идею расширить (либо изменить) число посредников и формат обсуждения можно называть европейско-китайской, а не просто китайской.

Скандал вокруг оружия для ударов по РФ: что скрывают "пленки Миндича" и Fire Point

Не хватало 4 составляющей — скандала в Украине, который бьет лично по Зеленскому? Так он таки есть, когда надо. Причем из первой серии украинский президент не сделал выводов — реакцию на осенний скандал "решительными шагами" и изменением внутренней политики назвать никак нельзя. А значит, любое другое продолжение (а такие будут, судя по всему) теперь будет бить лично по Зеленскому.

Кстати, вновь совпадения по датам публикации пленок с активностью на внешнем поле и возвращением интереса США к вопросу заморозки войны можно считать исключительно случайными.

Таким образом, не на "Файрпойнт" надо смотреть. А внимательно следить за тем, что происходит вокруг Украины.

А также следить за реакцией украинского президента. Во второй серии скандала он все еще может решительными мерами (которые будут крайне неприятны части его ближайшего окружения) "стать выше скандала". И за счет этого, кстати, укрепить свои позиции.

Но если повторится осенняя история с выездом части фиругантов за рубеж и горизонтальными перестановками других, будет давление на заморозку. Будет, вероятно, заморозка. И будут выборы. А под них будут третья и четвертая серии сериала "Династия", которые могут стоить значительного числа голосов избирателей.

