Скандал вокруг оружия для ударов по РФ: что скрывают "пленки Миндича" и Fire Point

Скандал вокруг "пленок Миндича" набирает обороты: после появления якобы новых записей под ударом оказалась оборонная компания Fire Point. Украинская компания разрабатывает вооружение, способное поражать цели в глубоком тылу РФ, однако из-за подозрений в связях с подсанкционным бизнесом рискует потерять контракты. На этом фоне обсуждается идея ее частичной национализации. Фокус разбирался, что не так с этой историей и чем она может обернуться для оборонки.

Скандал вокруг так называемых "пленок Миндича" стремительно перерастает из антикоррупционного расследования в кризис, который затрагивает политическую верхушку и оборонный сектор. После публикации записей, где фигурируют разговоры бизнесмена Тимура Миндича с высокопоставленными чиновниками, общественный антикоррупционный совет при Минобороны выступил с жестким заявлением — секретаря СНБО Рустема Умерова следует отстранить на время проверки. И хотя подлинность записей еще должны установить правоохранители, сам факт их появления уже поставил под сомнение прозрачность решений в сфере оборонных закупок.

Суть претензий сводится к возможному конфликту интересов и неформальному влиянию бизнеса на государственные решения. В записях, обнародованных журналистами, якобы обсуждаются вопросы финансирования, контракты и развитие отдельных компаний, работающих в сфере обороны. Именно это и стало основанием для требований антикоррупционного совета — не допустить ситуации, когда чиновник, в отношении которого возникли подозрения, может влиять на ход проверки или принятия решений.

Впрочем, политическое измерение этой истории — лишь часть проблемы. Гораздо большее беспокойство вызывает то, что в центре скандала оказалась оборонная компания Fire Point. Именно она фигурирует в материалах расследований как структура, которая получала контракты от Минобороны и могла быть связана с Миндичем. Публично бизнесмен свою причастность к компании отрицал, однако в записях, по данным медиа, ведет себя как человек, который имеет прямой интерес в ее финансировании и развитии.

Если эти связи подтвердятся, последствия могут быть значительно серьезнее, чем просто кадровые решения. Миндич находится под санкциями, а это означает, что компания, связанная с ним, фактически не может работать с государственными контрактами. В таком случае Fire Point рискует потерять не только уже существующие соглашения, но и возможность участвовать в новых оборонных проектах. По оценкам экспертов и данным медиа, речь может идти об участии в более масштабных программах, включая производство или поставку более сложного вооружения.

Именно поэтому скандал быстро вышел за пределы политических заявлений и перешел в плоскость безопасности. Любое резкое решение — от расторжения контрактов до отстранения компании от рынка — может повлиять на поставки для ВСУ. И хотя в Минобороны традиционно имеют альтернативных поставщиков, перестройка логистики во время войны всегда означает риски и задержки.

На этом фоне антикоррупционный совет при Минобороны предложил радикальный вариант — частичную национализацию Fire Point. Идея заключается в том, чтобы в случае подтверждения рисков государство взяло компанию под контроль, сохранив ее производственные возможности, но устранив влияние частных собственников. Этот сценарий выглядит как компромисс между необходимостью обеспечить армию и потребностью минимизировать коррупционные риски.

Параллельно с этим само дело "Мидас" продолжает расширяться. Антикоррупционный совет уже заявляет, что история вышла за пределы энергетического сектора, с которого начиналось расследование, и может свидетельствовать о более широкой проблеме — адаптации коррупционных схем к условиям военной экономики. Иными словами, речь идет не об отдельном кейсе, а о возможной системе влияния на распределение государственных ресурсов.

Сторона Умерова реагирует сдержанно: там отмечают, что записи еще должны быть проверены, а сам чиновник уже давал объяснения правоохранителям. Контакты с бизнесом, по этой логике, являются частью работы, а не доказательством нарушений. Однако в публичной плоскости это уже мало что меняет — скандал набрал обороты и стал политическим фактором.

В то же время часть экспертов предлагает оценивать ситуацию шире — не только как возможную коррупционную историю, а как процесс, который может влиять на весь оборонно-промышленный комплекс Украины.

Удары глубже — скандалы громче: атакуют ли украинский ОПК изнутри

Директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский считает, что скандал вокруг Fire Point и "пленок Миндича" может быть не только антикоррупционной историей, но и частью более широкого информационного давления на украинский оборонно-промышленный комплекс.

По его словам, на фоне ограниченных поставок западного вооружения Украина была вынуждена развивать собственные решения и именно это начало давать результат. В частности, за первый квартал текущего года украинские силы осуществили около 237 успешных ударов по территории России — фактически столько же, сколько за весь предыдущий год. При этом речь идет уже не только о пограничных целях: украинские средства поражения начали доставать значительно глубже, в частности в такие регионы, как Пермь, что ранее считалось недосягаемым.

"Именно на этом этапе и появляются громкие обвинения в отношении предприятий оборонной отрасли. Также надо обратить внимание на временное совпадение: активизация информационных атак произошла после резкого роста эффективности ударов, а также после международных политических контактов, в частности телефонного разговора между Путиным и Трампом", — говорит Фокусу Храпчинский.

В то же время подчеркивает эксперт, пока отсутствуют юридически подтвержденные доказательства озвученных обвинений. Нет и официальных позиций государственных органов — речь идет прежде всего о журналистских расследованиях, которые требуют проверки.

Отдельно Храпчинский отмечает специфику развития украинского оборонного производства. По его словам, ни один новый образец вооружения не демонстрирует высокой эффективности на старте — это нормальный процесс. Главная задача — создать относительно дешевое средство поражения и масштабировать его производство. Именно так, по его оценке, действовала и Fire Point, которая сделала ставку на массовость и постепенное совершенствование продукта.

"В этом контексте предполагаю, что атаки на компанию могут быть связаны и с конкуренцией на рынке вооружений. Крупные западные производители — Rheinmetall, Lockheed Martin, Thales и Leonardo — также заинтересованы во влиянии на этот рынок и могут воспринимать усиление украинских производителей как фактор конкуренции", — продолжает эксперт.

Комментируя идею частичной национализации Fire Point, Храпчинский отмечает, что государство таким образом может пытаться сохранить контроль над предприятиями, которые уже обеспечивают значительную часть ударов по территории России. По его словам, именно украинские разработки позволили достигать целей на глубине до двух тысяч километров — возможности, которых партнеры ранее не предоставляли.

В то же время эксперт обращает внимание на системные проблемы оборонной отрасли: сложные бюрократические процедуры закупок, медленное внедрение новых решений и недостаточную техническую подготовку части пользователей, что иногда приводит к некорректным оценкам эффективности вооружения.

Подытоживая, Храпчинский считает, что нынешний скандал может иметь комплексный характер — от антикоррупционного до информационно-политического. Он призывает воздержаться от преждевременных выводов и оценивать ситуацию исключительно на основе подтвержденных фактов.

Под санкциями, но с контролем: главный вопрос скандала Fire Point

Военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев обращает внимание на внутренние противоречия в истории вокруг Fire Point и возможных решений относительно ее будущего.

По его словам, ключевой вопрос заключается в статусе бизнесмена Тимура Миндича. Если он находится под санкциями СНБО и в отношении него объявлено подозрение, то логика государственных действий должна быть четкой: блокировка активов, арест счетов и отстранение от управления предприятиями.

В таком случае, отмечает эксперт, речь идет не о частичных решениях, а о полном вмешательстве государства, в частности введении внешнего управления или полной смене менеджмента стратегического предприятия.

"Возникает вопрос: о какой частичной национализации может идти речь, если человек находится под санкциями? Санкции как раз и предусматривают механизмы отчуждения активов, а не их частичное сохранение", — объясняет Фокусу Снегирев.

По его мнению, сама идея частичной национализации может свидетельствовать не об усилении контроля, а наоборот — о попытке сохранить существующий баланс влияния вокруг предприятия.

Отдельное внимание эксперт обращает на информацию о возможной продаже доли Fire Point иностранным инвесторам. По данным медиа, Объединенные Арабские Эмираты рассматривали возможность приобретения до 30% украинской defense-tech компании. Потенциальную стоимость сделки оценивали примерно в 760 миллионов долларов. По его Снегирева, если предприятие имеет стратегическое значение для обороны, такие процессы должны вызвать серьезные вопросы с точки зрения безопасности.

"Если речь идет о стратегическом предприятии, то возникает вопрос, почему вообще рассматривалась продажа доли иностранным структурам. Это напрямую связано с рисками контроля над оборонными технологиями", — отмечает он.

Ключевой угрозой Снегирев называет возможное влияние подсанкционного лица на деятельность предприятия. По его словам, если такой контроль сохраняется, это создает риски не только для финансовых потоков, но и для обороноспособности страны.

"Если конечный бенефициар имеет влияние на управление предприятием, находясь под санкциями, это уже вопрос национальной безопасности. Возникают риски как утечки информации, так и нецелевого использования средств", — отмечает эксперт.

В то же время он критически оценивает и реакцию вокруг скандала. По его мнению, акцент на частичной национализации может выполнять роль информационного маневра, который отвлекает внимание от ключевого вопроса — как именно подсанкционное лицо могло сохранять влияние на стратегическое предприятие.

Подытоживая, Снегирев считает, что ситуация вокруг Fire Point имеет комплексный характер и требует четкой правовой оценки. Без этого, по его словам, любые политические или управленческие решения рискуют выглядеть противоречиво и только усиливать недоверие к системе.

Напомним, 13 ноября 2025 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Тимура Миндича и Александра Цукермана, которые фигурируют в деле о коррупции.

Также в начале февраля 2026 года в НАБУ заявили о попытке незаконного установления средств прослушивания в доме руководителя одного из детективных подразделений, непосредственно привлеченного к делу "Мидас". Тогда же в ведомстве предположили, что это могли осуществить сотрудники одного из правоохранительных органов.