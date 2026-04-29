Пленки Миндича: в ГАР при Минобороны требуют отстранения Умерова с должности секретаря СНБО

Требование появилось после появления "неверифицированных, но весомых" свидетельств о связях между бывшим министром обороны Умеровым, подсанкционным бизнесменом Миндичем и оборонной компанией Fire Point.

Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны Украины опубликовал заявление в котором отметили, что считают бизнесмена Тимура Миндича фактическим владельцем или одним из бенефициаров компании. В заявлении также отмечают, что видят в действиях Рустема Умерова признаки злоупотребления властью и разглашение гостайны, а в действиях Миндича — признаки злоупотребления влиянием и подстрекательства к нецелевому использованию денег.

Пост ГАР МОУ Фото: Скриншот

Отдельно указывается на возможные нарушения в декларировании бенефициарной структуры компании. В ГАР МОУ отмечают, что в компании Fire Point могли предоставить ложные данные о своих бенефициарах.

Відео дня

"Когда этот факт подтвердится юридически (например, решением суда), компания Fire Point полностью потеряет возможность поставлять свою продукцию в Силы обороны Украины из-за того, что Тимур Миндич находится в санкционных списках. Уже сейчас понятно, что компания "Fire Point" предоставила заведомо ложные данные о бенефициарах. И, как следствие, должна получить штраф и получить статус рисковой для поставщиков", — отмечают в ГАР МОУ.

Там признали, что имеют "сложную, многослойную проблему": "Де-юре подсанкционный бизнесмен до сих пор не имеет никакого отношения к указанной компании и теоретически может находиться в этом статусе еще долгие годы, пока будут продолжаться суды и апелляции. Де-факто все общество убедилось в связях Миндича и компании Fire Point. И это закрепится в сознании как украинцев, так и международных партнеров".

Сейчас, считают в Общественном антикоррупционном совете, государство должно выбрать наименее вредную стратегию для Сил обороны Украины, которые активно пользуются изделиями Fire Point. В то же время, выполняя все требования закона, сверхважным остается моральная сторона вопроса.

"Руководство государства обязано полностью отстраниться от бывших и нынешних дружеских отношений с людьми, которые использовали свое положение, должности и связи для собственного обогащения", — отметили в антикоррупционном совете.

Относительно Рустема Умерова, то ГАР МОУ призвала немедленно отстранить Умерова с должности секретаря СНБО, а также инициировать частичную национализацию Fire Point. Кроме того, предлагают провести аудит контрактов и ценообразования компании.

ГАР МОУ выражает позицию, что действия отдельных лиц могут содержать признаки уголовных преступлений, в частности злоупотребление властью или влиянием, однако окончательную правовую оценку должны предоставить правоохранительные и судебные органы.

Также предлагается создание межведомственной рабочей группы с участием военных и антикоррупционных органов для проверки сделок и ценообразования.

Пресс-служба секретаря СНБО Рустема Умерова отреагировала на расследование "Украинской правды" о так называемых "пленках Миндича", на которых якобы есть его голос. В комментарии отметили, что подлинность и полноту любых записей должны устанавливать правоохранительные органы, а Умеров уже давал объяснения следователям в ноябре 2025 года.

Напомним, 29 апреля редакция "Украинской правды" заявила, что получила часть "пленок Миндича" от источников в политических кругах. Журналист-расследователь Михаил Ткач озвучил расшифровки записей в видео и анонсировал публикацию следующих серий.

Также сообщалось, что Умеров отказался комментировать свои связи с Миндичем во время выступления в парламенте.