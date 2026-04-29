Плівки Міндіча: в ГАР при Міноборони вимагають відсторонення Умєрова з посади секретаря РНБО

Вимога з'явилась після появи "неверифікованих, але вагомих" свідчень про зв’язки між колишнім міністром оборони Умєровим, підсанкційним бізнесменом Міндічем і оборонною компанією Fire Point.

Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони України опублікувала заяву в який зазначили, що вважають бізнесмена Тимура Міндіча фактичним власником або одним із бенефіціарів компанії. У заяві також зазначають, що бачать у діях Рустема Умєрова ознаки зловживання владою та розголошення держтаємниці, а у діях Міндіча — ознаки зловживання впливом і підбурювання до нецільового використання грошей.

Пост ГАР МОУ Фото: Скріншот

Окремо вказується на можливі порушення у декларуванні бенефіціарної структури компанії. У ГАР МОУ зазначають, що у компанії Fire Point могли надати неправдиві дані про своїх бенефіціарів.

"Коли цей факт підтвердиться юридично (наприклад, рішенням суду), компанія Fire Point повністю втратить можливість постачати свою продукцію у Сили оборони України через те, що Тимур Міндіч перебуває у санкційних списках. Вже зараз зрозуміло, що компанія "Fire Point" надала завідомо неправдиві дані щодо бенефіціарів. І, як наслідок, має отримати штраф та набути статус ризикової для постачальників", - зазначають у ГАР МОУ.

Там визнали, що мають "складну, багатошарову проблему": "Де-юре підсанкційний бізнесмен і досі не має жодного відношення до вказаної компанії і теоретично може перебувати в цьому статусі ще довгі роки, поки триватимуть суди та апеляції. Де-факто все суспільство переконалося у зв’язках Міндіча і компанії Fire Point. І це закріпиться у свідомості як українців, так і міжнародних партнерів".

Зараз, вважають у Громадській антикорупційній раді, держава має обрати найменш шкідливу стратегію для Сил оборони України, які активно користуються виробами Fire Point. Водночас, виконуючи всі вимоги закону, надважливим залишається моральна сторона питання.

"Керівництво держави зобов’язане повністю відсторонитися від колишніх та теперішніх дружніх стосунків з людьми, які використовували своє становище, посади і зв’язки для власного збагачення", - зазначили у антикорупційній раді.

Стосовно Рустема Умєрова, то ГАР МОУ закликала негайно відсторонити Умєрова з посади секретаря РНБО, а також ініціювати часткову націоналізацію Fire Point. Окрім того, пропонують провести аудит контрактів та ціноутворення компанії.

ГАР МОУ висловлює позицію, що дії окремих осіб можуть містити ознаки кримінальних правопорушень, зокрема зловживання владою або впливом, однак остаточну правову оцінку мають надати правоохоронні та судові органи.

Також пропонується створення міжвідомчої робочої групи за участі військових і антикорупційних органів для перевірки угод та ціноутворення.

Пресслужба секретаря РНБО Рустема Умєрова відреагувала на розслідування "Української правди" про так звані "плівки Міндіча", на яких нібито є його голос. У коментарі наголосили, що автентичність і повноту будь-яких записів мають встановлювати правоохоронні органи, а Умєров уже надавав пояснення слідчим у листопаді 2025 року.

Нагадаємо, 29 квітня редакція "Української правди" заявила, що отримала частину "плівок Міндіча" від джерел у політичних колах. Журналіст-розслідувач Михайло Ткач озвучив розшифровки записів у відео та анонсував публікацію наступних серій.

Також повідомлялося, що Умєров відмовився коментувати свої зв'язки з Міндічем під час виступу в парламенті.