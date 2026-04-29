"Дім Вови, дім Андрія": оприлюднено переговори Міндіча про будівництво в кооперативі "Династія"

Тимур Міндіч, бізнесмен-утікач і фігурант розслідування Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, обговорював деталі будівництва котеджів у кооперативі "Династія" під Києвом, назвавши імена їхніх власників.

Журналіст "Української правди" Михайло Ткач опублікував розшифровки розмов Тимура Міндіча 2025 року з Рустемом Умєровим, тоді міністром оборони, а зараз головою РНБО, Сергієм Шефіром, а також якоюсь жінкою на ім'я Наталія.

З останньою він обговорював деталі будівництва котеджів у Козині в кооперативі "Династія". Раніше це будівництво пов'язували з колишнім міністром національної єдності України Олексієм Чернишовим.

"Він же кинув між тобою і Вовою. Уже забетонував паркан. Там залишилося паркан поставити. Теж, тягнув, тягнув. Залишилося там 10 метрів. Кинули все пішли А чому пішли? Тому що він два місяці не платив людям зарплату. Даховикам теж 50 штук борг. Вони зібралися і пішли", — каже Міндич.

Фото: Михайло Ткач

Далі в розмові вони обговорюють перебіг будівельних робіт і суми, говорять про басейн, штукатурку, висаджування дерев на першій лінії від Дніпра, обговорюють, які дерева будуть у Вови, і які дерева будуть між Тимуром і Вовою, двері, будівництво лазні тощо.

Ткач підкреслює, що в розмові згадується "якийсь Вова", який також є власником або замовником, або майбутнім користувачем одного з будинків:

"Станом на зараз маємо будинок Вови, будинок Андрія, будинок Чернишова і будинок Міндіча. Яка ймовірність, що Вова, про якого згадують співрозмовники, може бути президентом України Володимиром Зеленським? А Максим Донець, про якого згадується на початку розмови Міндіча з Наталією, — керівник охорони президента Зеленського".

Міндіч у розмові запевняв, що все буде добре. Він має намір закінчити будівництво, але на когось його переоформити.

Ткач із посиланням на джерела називає кілька прізвищ. Їх же підтверджує і колишній народний депутат Борислав Береза.

"Після оприлюднених Михайлом Ткачем плівок із записом розмов Міндіча, Умєрова та Шефіра у мене немає жодних питань до всіх, чиї діалоги були оприлюднені та згадувані. При цьому співрозмовники обговорюють "Льошу", якому намагаються "офіційно" і "неофіційно" зібрати кошти. І ми розуміємо, що це Чернишов. Говорять про "Вову" та "Андре", а ще — будівництво маєтків. Тут зрозуміло, що йдеться про Зеленського та Єрмака і про їхній комплекс "Династія". А ще про "Олега", який розв'язує проблеми, що дуже посилився під час війни. Мова про Татарова. Це все ясно", — пише він у соцмережі.

Автор додав, що йому незрозуміло, чому екс-міністр оборони, який сьогодні є секретарем РНБО, ще не отримав підозру в корупції та підозру в держзраді?

"А ще питання — скільки часу ця група людей, яка має всі ознаки ОЗУ (організоване злочинне угруповання) буде так діяти в Україні?" — ставить він риторичне запитання.

Народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко вже заявив, що на засіданні Верховної Ради сьогодні порушить питання щодо нових плівок Міндіча і вимагатиме доповіді від Умєрова.

Він також запросив на засідання тимчасової слідчої комісії директора і засновника ВСК директора і засновника ТОВ Fire Point Єгора Скаліса, а також головного конструктора і засновника компанії Дениса Штіллермана:

"Причина — операція "Мідас" та інформація, яку оприлюднив Михайло Ткач про фінансування компанії, про що йшлося в нових плівках. Після публічних заяв про "борги Міноборони" і вимог додаткового фінансування — час відповісти на питання. Чекаю на засіданні 13 травня".

Зазначимо, що НАБУ і САП ніяк не коментували оприлюднення записів.

Нагадаємо, журналісти Bihus.Info в опублікованому 29 липня розслідуванні заявили, що проєкт у Козині, замаскований під житлово-будівельний кооператив "Сонячний берег", будується під наглядом наближених до Олексія Чернишова осіб. Розслідувачі зняли територію будівництва на відео і припустили, скільки можуть коштувати такі будинки.

Також повідомлялося, що Умеров відмовився коментувати свої зв'язки з Міндічем під час виступу в парламенті.