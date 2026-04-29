"Дом Вовы, дом Андрея": обнародованы переговоры Миндича о строительстве в кооперативе "Династия"

Тимур Миндич, беглый бизнесмен и фигурант расследования Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, обсуждал детали строительтва особняков в кооперативе "Династия" под Киевом, назвав имена их владельцев.

Журналист "Украинской правды" Михаил Ткач опубликовал расшифровки разговоров Тимура Миндича в 2025 году с Рустемом Умеровым, тогда министром обороны, а сейчас главой СНБО, Сергеем Шефиром, а также некой женщиной по имени Наталия.

С последней он обсуждал детали строительства коттеджей в Козине в кооперативе "Династия". Ранее это строительство связывали с бывший министр национального единства Украины Алексеем Чернышовым.

"Он же бросил между тобой и Вовой. Уже забетонировал забор. Там осталось забор поставить. Тоже, тянул, тянул. Осталось там 10 метров. Бросили все ушли А почему ушли? Потому что он два месяца не платил людям зарплату. Крышникам тоже 50 штук долг. Они собрались и ушли", — говорит Миндич.

Далее в разговоре они обсуждают ход строительных работ и суммы, говорят о бассейне, штукатурке, посадке деревьев на первой линии от Днепра, оговаривают, какие деревья будут у Вовы, и какие деревья будут между Тимуром и Вовой, двери, строительство бани т как далее.

Ткач подчеркивает, что в разговоре упоминается "некий Вова", который также является владельцем или заказчиком, или будущим пользователем одного из особняков:

"По состоянию на сейчас имеем дом Вовы, дом Андрея, дом Чернышова и дом Миндича. Какая вероятность, что Вова, о котором упоминают собеседники, может быть президентом Украины Владимиром Зеленским? А Максим Донец, о котором упоминается в начале разговора Миндича с Натальей, — руководитель охраны президента Зеленского".

Миндич в разговоре уверял, что все будет хорошо. Он намерен закончить строительство, но на кого-то его переоформить.

Ткач со ссылкой на источники называет несколько фамилий. Их же подтверждает и бывший народный депутат Борислав Береза.

"После обнародованных Михаилом Ткачем пленок с записью разговоров Миндича, Умерова и Шефира у меня нет никаких вопросов ко всем, чьи диалоги были обнародованы и вспоминаемым. При этом собеседники обсуждают "Лешу", которому пытаются "официально" и "неофициально" собрать средства. И мы понимаем, что это Чернышев. Говорят о "Вове" и "Андре", а еще — строительстве поместий. Здесь понятно, что речь идет о Зеленском и Ермаке и об их комплексе "Династия". А еще об "Олеге", который решает проблемы и очень усугубился во время войны. Речь о Татарове. Это все ясно", — пишет он в соцсети.

Автор добавил, что ему непонятно, почему экс-министр обороны, который сегодня является секретарем СНБО, еще не получил подозрение в коррупции и подозрение в госизмене?

"А еще вопрос – сколько времени эта группа людей, имеющая все признаки ОПГ (организованная преступная группировка) будет так действовать в Украине?" — задает он риторический вопрос.

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко уже заявил, что на заседании Верховной Рады сегодня поднимет вопрос о новых пленках Миндича и требовать доклада от Умерова.

Он также пригласил на заседание временной следственной комиссии директора и учредителя ООО Fire Point Егора Скалиса, а также главного конструктора и учредителя компании Дениса Штиллермана:

"Причина — операция "Мидас" и информация, которую оприлюднил Михаил Ткач о финансировании компании, о чем шла речь в новых пленках. После публичных заявлений о "долгах Минобороны" и требований дополнительного финансирования — пора ответить на вопрос. Жду на заседании 13 мая".

Отметим, что НАБУ и САП никак не комментировали обнародование записей.

Напомним, журналисты Bihus.Info в опубликованном 29 июля расследовании заявили, что проект в Козине, замаскированный под жилищно-строительный кооператив "Солнечный берег", строится под наблюдением приближенных к Алексею Чернышеву лиц. Расследователи сняли территорию строительства на видео и предположили, сколько могут стоить такие дома.

Также сообщалось, что Умеров отказался комментировать свои связи с Миндичем во время выступления в парламенте.