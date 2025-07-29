Имения на миллионы долларов: Чернышов может быть связан со строительством в Конча-Заспе, — Bihus

Расследователи Bihus.Info утверждают, что бывший вице-премьер-министр — министр национального единства Алексей Чернышов связан со строительством роскошных имений в поселке Козин в районе Конча-Заспа Киевской области. Ранее на тот момент действующий министр получил подозрение от Национального антикоррупционного бюро в получении взятки в виде скидки на квартиры на сумму более 14,5 млн грн.

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Журналисты Bihus.Info в опубликованном 29 июля расследовании заявляют, что проект в Козине, замаскированный под жилищно-строительный кооператив "Солнечный берег", строится под наблюдением приближенных к Чернышеву лиц. Расследователи сняли территорию строительства на видео и предположили, сколько могут стоить такие дома.

Журналисты Bihus.Info рассказали о связи Чернышова со строительством в Козине. На видео с 16:07.

Строительство ведется на территории бывшей базы отдыха "Солнечная" площадью 8 гектаров. Она расположена возле реки Козинки, а также на участке есть озеро. Журналисты проекта смогли заглянуть за забор и увидели четыре особняка: самый большой двухэтажный дом имеет террасы и панорамные окна, а также на территории кооператива, вероятно, планируется построить причал.

Самый большой двухэтажный дом кооператива "Солнечный берег" Фото: Скрин видео

Расследователи узнали из разрешительных документов, что каждый из имений имеет площадь около 1 000 квадратных метров, без учета хозяйственных домиков площадью 300-500 квадратов. Стоимость строительства имений задекларирована на уровне 300-400 долларов за квадратный метр.

Журналисты отмечают, что участок расположен в элитной части Козина, где цены на землю без выхода к водоему могут достигать 12,5 тысяч долларов за сотку, а на берегу реки — до 23 тысяч долларов. Идентичных домов на сайтах продажи недвижимости найти не удалось, впрочем имение на 100 квадратов с ремонтом, бассейном и спа на участке с ландшафтным дизайном в 1,2 гектара продается за 12,5 миллионов долларов.

Кооператив "Солнечный берег" строится на берегу реки на участке в 8 гектаров Фото: Скрин видео

Связь дела Алексея Чернышова со строительством в Козине

В 2012 году базу отдыха "Солнечная" выкупило ООО Bloom Development, в которую в 2019 году на правах совладельца вошел Алексей Чернышов и начал активное строительство, рассказала журналистка. По ее словам, после получения государственной должности доля Чернышова в этом бизнесе была переоформлена на его жену Светлану, а впоследствии — на его бизнес-партнера Лилию Лысенко. В 2023 году жена Чернышова, который на тот момент уже был председателем правления "Нафтогаза", вышла из компании. Таким образом, до того, как Чернышов занял должность вице-премьер-министра, супруги формально уже не имели отношения к проекту.

Участок базы отдыха "Солнечная" в 2010 году Фото: Скрин видео Состояние строительства кооператива "Солнечный берег" летом 2022 года Фото: Скрин видео

По мнению расследователей, супруги Чернышовы вышли из компании лишь "на бумаге", поскольку развернуть такое крупное строительство и потом просто бросить дело было бы "странно". По словам ведущей выпуска, эти предположения подкрепило фактажем подозрение Чернышеву от НАБУ. Сейчас Bloom Development официально принадлежит Лилии Лысенко. Во время обыска по делу Алексея Чернышова о взятках на ее ноутбуке следователи нашли потенциально важную информацию, а также нашли переписку с Лилией Лысенко о продаже квартиры, что могло быть частью неправомерной выгоды, говорит расследовательница.

Журналисты также обнаружили, что в 2019 году Чернышов предоставил кооперативу "Солнечный берег" заем в сумме 3,6 млн грн. Кроме того, со строительством экс-министра связывает соучредитель "Солнечного берега" Инна Яцык. Она является родственницей лица, на которую Чернышов, по данным следствия, мог записать часть квартир "со скидкой".

Ведущая проекта в конце выпуска отметила, что Чернышов пришел на должность министра "небедным человеком".

"Он сразу декларировал и миллионные доходы, и сбережения, и машины, и в конце концов собственный большой дом. Не в Козине, правда, в Романкове. Но это тоже дорогая локация под Киевом. Первые годы работы на государство пришлось проедать старые запасы и даже продать тот дом в Романкове и съехать на арендованный. Зато потом с должностью в Нафтогазе вернулись многомиллионные доходы. Сейчас семья Чернышевых имеет большой финансовый портфель из сбережений и вложений, которые ежегодно еще и приносят хорошие дивиденды. Вот только масштаб строительства в Козине — это несколько иное", — отметила журналистка.

Алексей Чернышов на момент публикации материала не комментировал расследование Bihus.Info.

Дело Алексея Чернышева: что известно

НАБУ и САП сообщили о подозрении вице-премьер-министру — министру национального единства Алексею Чернышеву в злоупотреблениях и получении неправомерной выгоды 23 июня. Перед тем Чернышов сообщил в соцсетях, что лично пришел в НАБУ, чтобы "разобраться в ситуации".

По итогам заседания 27 июня суд избрал министру Алексею Чернышеву меру пресечения в виде 120 миллионов гривен залога. Также чиновника обязали носить электронный браслет, прибывать по требованию детектива, прокурора или суда, сдать загранпаспорт и не выезжать за пределы населенного пункта, где он сейчас проживает. Алексей Чернышов не согласился с подозрением и заявил, что не видит для него никаких законных оснований.

2 июля в Высшем антикоррупционном суде подтвердили, что за министра внесли залог в 120 миллионов гривен. Кроме того, суд принял решение не увольнять Алексея Чернышева с должности. Однако после того, как Денис Шмыгаль был уволен с должности премьер-министра, Алексей Чернышов потерял обе должности.