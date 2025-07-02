Дело Чернышова: за министра внесли залог в 120 миллионов гривен

Высший антикоррупционный суд также распорядился не увольнять Алексея Чернышова с должности министра национального единства.

Related video

Как сообщает hromadske, в Высшем антикоррупционном суде hromadske подтвердили внесение залога за вице-премьера, однако не указали имени фигуранта.

"Из деталей дела следует, что речь идет именно о Чернышове", – подчеркивают журналисты.

"Суспільне" также подтверждает эту информацию со ссылкой на комментарий в ВАКС.

Чернышев получил подозрение по делу о коррупции в Минрегионе, которое он возглавлял до перехода в Министерство национального единства. Его обвинили в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и других. Речь идет о схемах по завладению землей в Киеве.

Чиновник все обвинения в свою сторону отрицал.

21 июня журналисты "Украинской правды" заявили, что семья министра Чернышева выехала из Украины. Сам глава Министерства национального единства в этот период также находился за границей.

В ответе на запрос "Интерфакс-Украина" в Миннацъединения заявили, что Чернышов уехал в плановую командировку в странах Евросоюза.

Расследователь "УП" Михаил Ткач сообщал, что командировка министра Чернышова совпала с вручением подозрений его "сообщникам". НАБУ и САП задержали двух соратников чиновника, один из которых был возле границы.

Сам Алексей Чернышов не скрывал факта своего пребывания за границей. Еще 19 июня он отчитывался о встрече с президентом Европарламента Робертой Мецолой в Страсбурге.

22 июня стало известно, что министр вернулся в Украину. Он назвал распространение информации о своем бегстве из страны "кампанией по дискредитации".

2 июля чиновник сообщил, что его не уволят с работы.

"Высший антикоррупционный суд отклонил ходатайство о моем отстранении. Благодарен за взвешенное и логическое решение. Также отдельно хочу отметить, что, несмотря на слухи, Министерство национального единства Украины продолжает работать в штатном режиме. Предстоит много важной работы", – написал он.

Ранее Фокус писал, что ходили слухи о возможной ликвидации ведомства, возглавляемого Чернышовым.