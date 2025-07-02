Справа Чернишова: за міністра внесли заставу у 120 мільйонів гривень

Вищий антикорупційний суд також розпорядився не звільняти Олексія Чернишова з посади міністра національної єдності.

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Як повідомляє hromadske, у Вищому антикорупційному суді hromadske підтвердили внесення застави за віцепрем'єра, однак не вказали імені фігуранта.

"Із деталей справи випливає, що йдеться саме про Чернишова", — підкреслюють журналісти.

"Суспільне" такожпідтверджує цю інформацію з посиланням на коментар у ВАКС.

Чернишов отримав підозру у справі про корупцію в Мінрегіоні, яке він очолював до переходу в Міністерство національної єдності. Його звинуватили у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та інших. Йдеться про схеми із заволодіння землею в Києві.

Чиновник усі звинувачення у свій бік заперечував.

21 червня журналісти "Української правди" заявили, що сім'я міністра Чернишова виїхала з України. Сам глава Міністерства національної єдності в цей період також перебував за кордоном.

У відповіді на запит "Інтерфакс-Україна" в Міннацоб'єднання заявили, що Чернишов поїхав у планове відрядження до країн Євросоюзу.

Розслідувач "УП" Михайло Ткач повідомляв, що відрядження міністра Чернишова збіглося з врученням підозр його "спільникам". НАБУ і САП затримали двох соратників чиновника, один з яких був біля кордону.

Сам Олексій Чернишов не приховував факту свого перебування за кордоном. Ще 19 червня він звітував про зустріч із президентом Європарламенту Робертою Мецолою у Страсбурзі.

22 червня стало відомо, що міністр повернувся в Україну. Він назвав поширення інформації про свою втечу з країни "кампанією з дискредитації".

2 липня чиновник повідомив, що його не звільнять із роботи.

"Вищий антикорупційний суд відхилив клопотання про моє відсторонення. Вдячний за зважене та логічне рішення. Також окремо хочу зазначити, що, незважаючи на чутки, Міністерство національної єдності України продовжує працювати в штатному режимі. Попереду багато важливої роботи", — написав він.

Раніше Фокус писав, що ходили чутки про можливу ліквідацію відомства, очолюваного Чернишовим.