Після скандалу з Чернишовим: Міністерство єдності України планують ліквідувати, — ЗМІ

Міністерство національної єдності України планують ліквідувати через проблеми з фінансуванням і брак кадрів.

Related video

Про можливий розпуск Мінєдінства повідомило "джерело з керівної фракції Слуга народу" виданню LIGA.net. За його словами, для функціонування відомства немає ні грошей, ні людей.

Цю інформацію також анонімно підтвердили в самому відомстві. Однак, за словами співрозмовника видання, остаточного рішення ще не ухвалено.

Зазначимо, що наразі Мінедінства очолює підозрюваний у корупції Олексій Чернишов.

Справа Чернишова: що відомо

Нагадаємо, що 21 червня журналісти "Української правди" заявили, що сім'я Чернишова виїхала з України. Сам чиновник підозрюється у схемах із заволодіння землею в Києві і перебуває за кордоном. У Мінєдінства заявили, що Чернишов поїхав у планове відрядження до країн Євросоюзу.

Важливо

Понад 120 млн гривень застави: суд обрав міністру Олексію Чернишову запобіжний захід

Зі свого боку журналіст Михайло Ткач вказав на те, що відрядження Чернишова збіглося з врученням підозр його "соратникам". При цьому міністр не приховував факту свого перебування за кордоном. Наприклад, він звітував про зустріч із президентом Європарламенту Робертою Мецолою у Страсбурзі.

Пізніше, 22 червня, Чернишов заявив, що повернувся в Україну і приступає до роботи в Кабміні. Поширення інформації про свою втечу з країни він назвав "кампанією з дискредитації".

Наступного дня НАБУ і САП повідомили Чернишову про підозру у зловживаннях та отриманні неправомірної вигоди. Перед цим сам міністр повідомив, що прийшов у НАБУ, щоб розібратися в ситуації.