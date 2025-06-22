"Нарешті вдома": міністр Чернишов, якого звинуватили у втечі за кордон, повернувся в Україну

Міністр національної єдності Олексій Чернишов, якого раніше звинуватили у тому, що він виїхав за кордон і не збирається повертатися, повернувся в Україну.

Related video

Посадовець назвав поширення інформації про свою втечу з країни "кампанією з дискредитації". Про це він написав у своєму Фейсбуку.

"Нарешті вдома. Непросте, але дуже важливе відрядження (яке завдяки деяким медіа стало несподівано популярним) завершено. Завтра — повертаюся до роботи в Кабміні: будемо втілювати домовленості на практиці", — написав міністр.

Він додав, що найближчим часом планує працювати над максимальним збереженням вже наявної підтримки українських громадян в країнах-членах ЄС.

"Кампанію дискредитації розберемо по фактах. Правда завжди перемагає", — резюмував посадовець.

В підтвердження своїх слів він розмістив світлину, зроблену на українському кордоні.

Скандал з міністром Чернишовим: що відомо

Нагадаємо, що 21 червня журналісти "Української правди" заявили, що родина міністра національної єдності Олексія Чернишова виїхала з України. Сам чиновник підозрюється у схемах із заволодіння землею в Києві та перебуває за кордоном. У відповіді на запит "Інтерфакс-Україна" в Міннац'єдності заявили, що Чернишов поїхав у планове відрядження в країнах Євросоюзу.

Журналіст "УП" Михайло Ткач повідомляв, що відрядження міністра Чернишова збіглося з врученням підозр його "соратникам". Сам Олексій Чернишов не приховував факту свого перебування за кордоном. Ще 19 червня він звітував про зустріч із президентом Європарламенту Робертою Мецолою у Страсбурзі.