Рада призначила Олексія Чернишова міністром національної єдності

Парламент погодив кандидатуру Олексія Чернишова на посаду міністра національної єдності. Наразі залишається незрозумілим, яким чином працюватиме це відомство і де будуть брати бюджет на його роботу.

Верховна Рада України призначила голову правління НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова на посаду віцепрем'єра — міністра національної єдності України. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram.

"Рада призначила Олексія Чернишова на посаду Віцепрем'єр-міністра України – Міністра національної єдності України. За — 237", — написав політик.

Водночас Железняк додає, що тепер головним питанням є "як буде затверджуватися положення та бюджет на це", адже наразі на майбутнє відомство, яке перебуває у підпорядкуванні Міністерства економіки, "закладено лише 150 млн грн".

Згодом народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, які депутатські групи та фракції проголосували за призначення чинного глави "Нафтогазу" на цю посаду. За словами політика, більшість голосів дали Слуга Народу (176), ОПЗЖ (16), Відновлення України (12), За майбутнє (10), Довіра (17) та шість позафракційних.

Нагадаємо, Фокус створив рейтинг найкращих топменеджерів України 2024 року. Голова правління "Нафтогазу України" був у списку лідерів у підрозділі "Енергетика і Нафтогаз".

Також ми писали, що Чернишов прокоментував зростання споживчих цін на газ для населення. За його словами, реальна ринкова вартість газу практично удвічі вища за ту, яку платять сьогодні українці.