Чи зростуть ціни на газ взимку: відповідь голови правління "Нафтогазу"

Реальна ринкова вартість газу практично удвічі вища за ту, яку платять сьогодні українці. На думку Олексія Чернишова, газ не повинен постачатися за заниженою ціною.

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Ціна на газ для українських споживачів залишатиметься незмінною на рівні 7,96 грн за кубометр протягом наступної зими. Про це заявив голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов в інтерв'ю "NV Бізнес".

За його словами, хоча реальна ринкова вартість газу становить близько 15 грн за кубометр, запроваджено мораторій на підвищення цін.

"Ціна газу, який поставляється приватним споживачам, становить 7,96 грн за куб. м., а ринкова ціна на газ становить близько 15 грн за куб. м", — сказав голова правління НАК "Нафтогаз".

Чернишов зазначив, що ця різниця у тарифах обмежує можливості "Нафтогазу" щодо сплати дивідендів і податків до державного бюджету, що своєю чергою впливає на реалізацію соціальних програм та програм розвитку в Україні.

Він наголосив на важливості захисту вразливих верств населення, але також зауважив, що газ не повинен постачатися за заниженою ціною тим, хто не належить до цієї категорії.

Нагадаємо, що в Україні змінилися терміни подання показань газових лічильників. Це стосується клієнтів компанії "Нафтогаз", які становлять 98% усіх газоспоживачів у країні.

Крім цього, згідно з прогнозом Нацбанку, тарифи на деякі послуги ЖКГ (газ, опалення та гаряче водопостачання) залишаться без змін до кінця 2024 року. Однак через складну ситуацію в енергетичному секторі та державному бюджеті, ймовірно, у наступні роки відбудеться поступове коригування тарифів.