Вырастут ли цены на газ зимой: ответ председателя правления "Нафтогаза"

Реальная рыночная стоимость газа практически в два раза выше той, которую платят сегодня украинцы. По мнению Алексея Чернышова, газ не должен поставляться по заниженной цене.

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Цена на газ для украинских потребителей будет оставаться неизменной на уровне 7,96 грн за кубометр в течение следующей зимы. Об этом заявил председатель правления "Нафтогаза" Алексей Чернышов в интервью "NV Бизнес".

По его словам, хотя реальная рыночная стоимость газа составляет около 15 грн за кубометр, введен мораторий на повышение цен.

"Цена газа, который поставляется частным потребителям, составляет 7,96 грн за куб. м., а рыночная цена на газ составляет около 15 грн за куб. м", — сказал председатель правления НАК "Нафтогаз".

Чернышов отметил, что эта разница в тарифах ограничивает возможности "Нафтогаза" по уплате дивидендов и налогов в государственный бюджет, что в свою очередь влияет на реализацию социальных программ и программ развития в Украине.

Он отметил важность защиты уязвимых слоев населения, но также отметил, что газ не должен поставляться по заниженной цене тем, кто не относится к этой категории.

Напомним, что в Украине изменились сроки подачи показаний газовых счетчиков. Это касается клиентов компании "Нафтогаз", которые составляют 98% всех газопотребителей в стране.

Кроме этого, согласно прогнозу Нацбанка, тарифы на некоторые услуги ЖКХ (газ, отопление и горячее водоснабжение) останутся без изменений до конца 2024 года. Однако из-за сложной ситуации в энергетическом секторе и государственном бюджете, вероятно, в последующие годы произойдет постепенная корректировка тарифов.