Рада назначила Алексея Чернышева министром национального единства

Парламент согласовал кандидатуру Алексея Чернышева на должность министра национального единства. Пока остается непонятным, каким образом будет работать это ведомство и где будут брать бюджет на его работу.

Верховная Рада Украины назначила председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышева на должность вице-премьера — министра национального единства Украины. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram.

"Рада назначила Алексея Чернышева на должность Вице-премьер-министра Украины — Министра национального единства Украины. За — 237", — написал политик.

В то же время Железняк добавляет, что теперь главным вопросом является "как будет утверждаться положение и бюджет на это", ведь сейчас на будущее ведомство, которое находится в подчинении Министерства экономики, "заложено лишь 150 млн грн".

Впоследствии народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, какие депутатские группы и фракции проголосовали за назначение действующего главы "Нафтогаза" на эту должность. По словам политика, большинство голосов дали Слуга Народа (176), ОПЗЖ (16), Восстановление Украины (12), За будущее (10), Доверие (17) и шесть внефракционных.

Напомним, Фокус создал рейтинг лучших топ-менеджеров Украины 2024 года. Глава правления "Нафтогаза Украины" был в списке лидеров в подразделе "Энергетика и Нафтогаз".

Также мы писали, что Чернышов прокомментировал рост потребительских цен на газ для населения. По его словам, реальная рыночная стоимость газа практически вдвое выше той, которую платят сегодня украинцы.