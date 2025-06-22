"Наконец-то дома": министр Чернышов, которого обвинили в бегстве за границу, вернулся в Украину

Министр национального единства Алексей Чернышов, которого ранее обвинили в том, что он уехал за границу и не собирается возвращаться, вернулся в Украину.

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Чиновник назвал распространение информации о своем бегстве из страны "кампанией по дискредитации". Об этом он написал в своем Фейсбуке.

"Наконец-то дома. Непростая, но очень важная командировка (которая благодаря некоторым медиа стала неожиданно популярной) завершена. Завтра — возвращаюсь к работе в Кабмине: будем воплощать договоренности на практике", — написал министр.

Он добавил, что в ближайшее время планирует работать над максимальным сохранением уже имеющейся поддержки украинских граждан в странах-членах ЕС.

"Кампанию дискредитации разберем по фактам. Правда всегда побеждает", — резюмировал чиновник.

В подтверждение своих слов он разместил фотографию, сделанную на украинской границе.

Скандал с министром Чернышовым: что известно

Напомним, что 21 июня журналисты "Украинской правды" заявили, что семья министра национального единства Алексея Чернышева выехала из Украины. Сам чиновник подозревается в схемах по завладению землей в Киеве и находится за границей. В ответе на запрос "Интерфакс-Украина" в Миннацъединения заявили, что Чернышов уехал в плановую командировку в странах Евросоюза.

Журналист "УП" Михаил Ткач сообщал, что командировка министра Чернышова совпала с вручением подозрений его "соратникам". Сам Алексей Чернышов не скрывал факта своего пребывания за границей. Еще 19 июня он отчитывался о встрече с президентом Европарламента Робертой Мецолой в Страсбурге.