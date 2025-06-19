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Политика

Министр Чернышов оказался за границей на фоне коррупционного дела: в ведомстве назвали причину

Алексей Чернышов находится в командировке за границей
Фото: Алексей Чернышев / Facebook | Алексей Чернышов выступал на собственном форуме онлайн

Министр национального единства Украины Алексей Чернышов не приехал в Киев на форум "Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery" из-за границы. Журналист Михаил Ткач отметил, что командировка совпала с вручением подозрений его "соратникам".

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"Я напомню на прошлой неделе НАБУ и САП задержали двух соратников Чернышова. Один из которых был уже у границы. Сам Чернышов на момент вручения подозрений оказался в командировке за границей", — подчеркнул 17 июня он.

Алексей Чернышов выступил на форуме Human capital dimension at the URC 2025 Focusing on Return and Recovery онлайн Fullscreen
Алексей Чернышов выступил на форуме по видеосвязи
Фото: Алексей Чернышев / Facebook

Кроме того, журналист связал с этими событиями срочное и внезапное назначение Руслана Кравченко новым генеральным прокурором. По словам Ткача, он "может, например, взять и забрать дело, в котором фигурирует Чернышов, у НАБУ и САП и передать, например, ГБР".

Журналист отметил, что министр — "очень близок к руководству государства", ведь единственный из Кабмина присутствовал на праздновании Дня рождения президента в 2021 году и на юбилее руководителя ОП в том же году.

Стоит заметить, что, по данным "Украинской правды", около месяца назад у Чернышова провели обыски. Антикоррупционные органы сообщили о подозрении пяти лицам. Следователи установили, что должностные лица Министерства развития общин и территорий Украины в период, когда его возглавлял Чернышов, создали условия для реализации схемы незаконного завладения землей в Киеве. Убытки государству оценили в более чем миллиард гривен.

Что говорят в Министерстве национального единства

В ответе на запрос "Интерфакс-Украина" в Миннацсоюза заявили, что Чернышов находится в плановой командировке в странах Евросоюза.

"Командировка проходит в штатном режиме. Обращаем внимание, что подобные рабочие поездки являются привычной частью работы вице-премьер-министра", — заверила пресс-служба.

В СМИ добавили, что соцсети министра свидетельствуют о его пребывании в Австрии и Чехии. О том, что заявленный спикер форума Чернышов 17 июня присоединится онлайн, стало известно через день. 19 июня Верховная Рада не поддержала предложение вызвать чиновника в парламент.

Сам Чернышов не скрывает того, что до сих пор находится за границей. 19 июня он сообщил о встрече с президентом Европарламента Робертой Мецолой в Страсбурге.

Алексей Чернышов встретился за границей с Робертой Мецолой Fullscreen
Фото Алексея Чернышева с Робертой Мецолой
Фото: Алексей Чернышев / Facebook

Напомним, внефракционный народный депутат Олесь Довгий решил сложить мандат. Он заявил, что сделал "немало добрых дел", и пообещал продолжать помогать ВСУ.

Нардеп Марьяна Безуглая оказалась в центре скандала, назвав гибель молодого украинца в результате ракетного удара по Киеву "кармой". Возмущением отреагировали такие известные деятели, как ведущая Мария Ефросинина, интервьюер Рамина Эсхакзай, писатель Андрей Курков, певец MÉLOVIN и другие.