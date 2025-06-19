Назвала "кармой" смерть парня: как известные украинцы отреагировали на заявление депутата Безуглой

Скандальное заявление народного депутата Марьяны Безуглой о "карме" погибшего киевлянина Дмитрия Исаенко не оставило равнодушными украинцев.

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Фокус собрал реакции публичных людей на слова политического деятеля относительно жертвы российского обстрела Киева 17 июня.

Маша Ефросинина

Украинская телеведущая отметила, что тот день в столице был объявлен Днем траура по погибшим в результате массированной российской атаки.

"Сегодня день тишины, поэтому тихо скажу: Марьяна Безуглая — ты п**да", — лаконично написала Ефросинина.

Маша Ефросинина резко ответила Марьяне Безуглой Фото: Скриншот

Екатерина Усик

Жена боксера и чемпиона Александра Усика перепостила заявление Маши Ефросининой и отметила, что соглашается с этими словами.

Фото: Скриншот

Алина Доротюк

Журналистка Алина Доротюк считает, что Безуглую вообще надо "изолировать от общества".

"А в нашей стране она до сих пор депутат", — написала Доротюк.

Фото: скриншот

Рамина Эсхакзай

Интервьюер показала скрин заявления Безуглой и написала: "Я извиняюсь, но что это за сообщение? Это аморально".

Фото: скриншот

MÉLOVIN

Участник Евровидения и украинский певец MÉLOVIN отметил: "У каждого из нас — своя война. Но боль в стране — общая. И знаете, мы так не выживем. Не в этой стране. Не с такими словами. Не с таким тоном. Осуждать человека после смерти, тем более гражданскую жертву войны, называть это "кармой" — это не о защите армии. Это об утрате чего-то гораздо более глубокого. Сочувствия. Сердца. Человечности".

Артист добавил, что 31-летний Дмитрий Исаенко погиб в собственном доме от российской ракеты.

"И в этот момент не имеет значения, служил он или нет. Он был украинцем. И он был живым. А теперь его нет", — написал MÉLOVIN.

Олег Симороз

Военнослужащий и ветеран Олег Симороз отметил, что Марьяне Безуглий не стоит говорить от имени военных.

"Эту сволочь надо изолировать от общества. Вчера этого парня весь день ждали родители, к сожалению, достали мертвым от российской ракеты… Не смей приплетать в свои маразматические хайповые животные посты военных! Мы воюем за то, чтобы у нас было будущее, в том числе мы защищаем гражданских. И ты не имеешь никакого морального права говорить от имени военных. Просто хайповая людоедка! Надеюсь, ты тоже получишь свою карму", — написал Симороз.

Андрей Курков

Украинский писатель Андрей Курков назвал депутата "человеком, за которого стыдно".

"Есть другие, которые не прячут свое лицо и за присутствие которых еще более стыдно. Потому что они делают или говорят гадости и не боятся ответственности за это. Одна из таких — Безуглая, которая каждый раз пробивает новое дно. То, что она до сих пор в парламенте, является тоже отдельным поводом для печали. Когда-нибудь и ее накроет "карма", но к тому времени она может успеть пробить еще рекордные глубины дна", — написал Курков.

Сергей Гнездилов

Украинский военный, который пошел в публичное СЗЧ, чтобы привлечь внимание к демобилизации, отметил, что Марьяна Безуглая и есть "наша карма".

"Марьяна Безуглая и есть наша карма. За то, что не молилась. Ну и за то что голосовали паприколу. У нас и карма х**ова, понимаете? Почистить бы", — написал он.

Безуглая сказала о "карме" погибшего киевлянина

В посте в своем аккаунте в Telegram нардеп после массированного обстрела Киева 17 июня опубликовала ссылку на материал о погибшем Дмитрии Исаенко. В нем говорится, что 31-летний мужчина был студентом первого курса магистратуры Украинского государственного университета имени Михаила Драгоманова.

"Косил от армии, но "карма", — написала депутат.

Через несколько минут Безуглая выразила соболезнования родным и близким погибшего и объяснила, что она "на стороне сотен тысяч военных, права которых особо никого не интересуют".

Как стало известно, Дмитрий Исаенко, родители которого ждали возле разрушенной многоэтажки, учился на факультете физического воспитания, спорта и здоровья по специальности "Физическая культура и спорт".

"Это парень, за судьбой которого следила вся страна. Тот, чьи родители стояли у руин уничтоженного дома и ждали своего сына, молились и не отходили… Мы все молились вместе с ними. Их фотографии облетели весь мир, стали символом боли и надежды… Но чуда не произошло", — говорится в посте на Facebook-странице университета.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Во время российской атаки на Киев в ночь на 17 июня пострадала экс-фуд-продюсер шоу "МастерШеф" и су-шеф Анастасия.

Во время атаки на столицу украинские звезды находились в укрытиях.

Кроме того, Фокус писал, как на обстрелы Киева 17 июня отреагировала народная артистка Украины София Ротару.