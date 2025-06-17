"Жила в том доме": создатель популярного шоу в реанимации после обстрела Киева (фото)

Во время российской атаки на Киев в ночь на 17 июня пострадала экс-фуд-продюсер популярного шоу "МастерШеф" и су-шеф Анастасия. Сейчас женщина находится в реанимации, а коллеги собирают средства на помощь.

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Как рассказал в Instagram кулинар Владимир Ярославский, Анастасия жила в доме, подъезд которого "сложился почти полностью" после удара ракеты.

В Киеве пострадала су-шеф Анастасия Фото: Instagramm.com/yaroslavskyi_vova

"Она жила в том самом доме, подъезд которого сложился почти полностью — из девяти этажей осталось полтора. Под завалами до сих пор ищут людей. Сейчас Настя в реанимации", — написал Ярославский.

При этом кулинар рассказал о сборе средств на помощь девушке.

"Мы с командой также приобщаемся к помощи — и финансово, и во всем, что сейчас может оказаться полезным", — отметил судья проекта "МастерШеф", поблагодарив тех, кто рядом.

Последствия обстрела Киева Фото: Instagram.com/yaroslavskyi_vova

Обстрел Киева 17 июня

Разрушения в результате российской атаки зафиксированы в семи районах Киева, в частности, Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском, Подольском, Оболонском и Шевченковском. Повреждены жилые дома, автомобили и другие помещения. По состоянию на утро было известно о 14 погибших. 18 июня будет Днем траура.

Как рассказали в ГСЧС, в результате попадания ракеты в 9-этажку полностью разрушен один подъезд. Существует угроза обвала конструкций. Пострадали 15 человек. Из-под завалов чрезвычайники деблокировали женщину.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Во время атаки на Киев украинские звезды находились в укрытиях.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что в Киеве нашли фрагменты кассетных боеприпасов, призванных увеличивать количество жертв.

Кроме того, София Ротару отреагировала на массированный обстрел россиянами столицы Украины.