Кассетные снаряды и рой "Шахедов": Игнат рассказал, что во время ночной атаки сбивали над Киевом

Ночью на 17 июня Киев пережил массированную атаку, разные районы атаковали дроны и ракеты. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил, что в столице нашли фрагменты кассетных боеприпасов, призванных увеличивать количество жертв.

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"Это действительно настоящий террор сегодня пережил и Киев, и другие города. Огромное количество дронов было задействовано — 440", — сказал в эфире телемарафона начальник управления коммуникаций командования ВС.

По его словам, некоторое количество целей сбивают новыми средствами. Тактика врага заключается в запуске с разных направлений большого количества ударных БПЛА и дронов-имитаторов. На этот раз именно "Шахедов" было достаточно много — примерно 280.

"Огромное количество этих "Шахедов" просто с разных сторон окружали Киев. Залетали по руслу Днепра некоторые и остальные — с восточного-западного направления, атакуя столицу, собственно, в разных районах", — рассказал полковник.

Он назвал последствия ночной атаки ужасными и объяснил их именно количеством ударных дронов. Игнат упомянул об официально обнародованной сводке Воздушных сил, подчеркнув, что многие ракеты были сбиты. В частности, оба "Кинжала" не достигли своих целей. Одна из 16 крылатых ракет Х-101 попала в дом, остальные удалось сбить. Четыре ракеты "Калибр" не удалось перехватить на запорожском направлении.

В общем удары зафиксировали в 10 локациях, в примерно 34 локациях есть последствия падения обломков.

"Противовоздушная оборона, сбивая БПЛА, действительно прекращает их траекторию маршрута. Но в виде обломков тех самых, в виде фрагментов сбитых дронов они возвращаются на землю. Именно поэтому находиться в укрытии во время боевой работы — крайне и крайне важно", — подчеркнул спикер.

Он отметил, что столичная власть уже сообщила об обнаружении фрагментов кассетных боеприпасов, которыми, вероятно, РФ обстреливала сегодня именно Киев.

"Все прекрасно понимают, что это суббоеприпасы, которые имеют большое количество поражающих элементов для того, чтобы поразить как можно больше людей. (...) Это чистой воды терроризм", — добавил Игнат.

Напомнило, пули размером с кулак, обнаруженные экстренными службами в жилом массиве Нивки, показал мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, одна из ракет там попала в жилой дом, но обошлось без погибших.

В Соломенском районе российская ракета разрушила целый подъезд 9-этажного дома. Председатель Игорь Клименко объяснил, что она пробила все этажи до подвала.