Шары с кулак: Кличко показал "интересную находку" после удара по дому в Киеве (видео)

В жилом массиве Нивки российский удар пришелся по жилому дому, но обошлось без жертв. На месте попадания обнаружили начинку ракеты, которая свидетельствует о геноциде, подчеркнул мэр.

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Шары, которые являются частями кассетных боеприпасов, находят экстренные службы. Об этом рассказал в соцсетях городской голова столицы Виталий Кличко.

"Очередное свидетельство геноцида, который совершает Россия против украинцев", — подчеркнул он.

На Нивках одна из ракет ударила в жилой дом, на месте обнаружили "интересную находку" — шары размером с кулак. Городской голова объяснил, что речь идет о кассетной "начинке" ракеты. Назначение этих шариков — максимальное поражение людей.

"Иначе, чем геноцид, это назвать нельзя. Сделать все, чтобы погибло максимальное количество людей. Используют такие снаряды, атакуя мирный город", — заявил Кличко.

Удар по Киеву: количество погибших и пострадавших

По данным ГСЧС, количество жертв в результате ночной атаки в столице составляет 14 человек. По меньшей мере 12 человек были спасены чрезвычайниками. Корреспондент "Суспільне" сообщает, что из-под завалов достали тело мужчины и количество погибших возросло до 15 человек.

Всего за медицинской помощью после массированного удара по Киеву обратились 114 пострадавших, 68 из них были госпитализированы.

Напомним, в Соломенском районе российская ракета разрушила целый подъезд девятиэтажки. Глава МВД Игорь Клименко рассказал, что она пробила все этажи до самого подвала. Под завалами оказались пожилые люди, разрушено более 40 квартир.

В КГГА информировали, что продолжаются спасательные работы, поэтому количество пострадавших и погибших в результате удара по Киеву еще может возрасти. В районах столицы развернули штабы, где жители города могут получить помощь.