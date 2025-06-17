Кулі з кулак: Кличко показав "цікаву знахідку" після удару по будинку у Києві (відео)

У житловому масиві Нивки російський удар прийшовся по житловому будинку, але обійшлося без жертв. На місці влучання виявили начинку ракети, яка свідчить про геноцид, підкреслив мер.

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Кулі, які є частинами касетних боєприпасів, знаходять екстрені служби. Про це розповів у соцмережах міський голова столиці Віталій Кличко.

"Чергове свідчення геноциду, який чинить Росія проти українців", — підкреслив він.

На Нивках одна з ракет вдарила у житловий будинок, на місці виявили "цікаву знахідку" — кулі розміром як кулак. Міський голова пояснив, що йдеться про касетну "начинку" ракети. Призначення цих кульок — максимальне ураження людей.

"Іншим, ніж геноцид, це назвати не можна. Зробити все, щоб загинула максимальна кількість людей. Використовують такі снаряди, атакуючи мирне місто", — заявив Кличко.

Удар по Києву: кількість загиблих і постраждалих

За даними ДСНС, кількість жертв внаслідок нічної атаки у столиці становить 14 осіб. Щонайменше 12 осіб були врятовані надзвичайниками. Кореспондент "Суспільного" повідомляє, що з-під завалів дістали тіло чоловіка й кількість загиблих зросла до 15 осіб.

Загалом за медичною допомогою після масованого удару по Києву звернулись 114 постраждалих, 68 з них були госпіталізовані.

Нагадаємо, у Солом’янському районі російська ракета зруйнувала цілий під’їзд дев’ятиповерхівки. Голова МВС Ігор Клименко розповів, що вона пробила усі поверхи до самого підвалу. Під завалами опинились літні люди, зруйновано понад 40 квартир.

У КМВА інформували, що тривають рятувальні роботи, тож кількість постраждалих і загиблих внаслідок удару по Києву ще може зрости. У районах столиці розгорнули штаби, де жителі міста можуть отримати допомогу.