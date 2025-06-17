"Ракета пройшла аж до підвалу": у МВС розкрили деталі удару по багатоповерхівці в Києві

Вночі на 17 червня ЗС РФ атакували столицю, вибухи гриміли у різних районах. У Солом’янському районі внаслідок влучання ракети зруйновано житловий будинок, літні люди опинились під завалами.

Related video

Дев’ятиповерхівка, по якій вдарила ракета, "склалась" до рівня півтора-двох поверхів. Новими деталями з місця подій поділився міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в ефірі телеканалу "Київ".

"Ракета пройшла через всі поверхи аж до підвалу. Тому великі конструкції, які ми зараз будемо підіймати для того, щоб вже точно сказати, скільки людей знаходиться під завалами", — розповів він.

Міністр повідомив, що усі квартири будинку обходили вже двічі, щоб встановити, чи є серед мешканців поранені. Кількох осіб вдалося врятувати.

"Це літні люди, яких завалило відповідно уламками. Ми їх дістали з-під цих завалів", — уточнив Клименко.

Він додав, що на місці удару працюють рятувальні собаки й спеціальна техніка. Рятувальники слухають, чи є якісь звуки, щоб вчасно прийти на допомогу.

Фото зруйнованого будинку в Солом'янському районі Фото: Getty Images

Мер Віталій Кличко також з місця подій повідомив, що було зруйновано понад 40 квартир.

"Сподіваємось, що під завалами загиблих немає, але виключати цього не можемо", — зауважив він.

Міський голова закликав мешканців постраждалих районів звертатись у спеціальні штаби за допомогою.

Нічна атака на Київ: кількість постраждалих і запущених ракет

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що загалом внаслідок обстрілу столиці найбільше житла і майна мирних мешканців було знищено у Соломʼянському та Дарницькому районах.

Під час нічної атаки по Києву та околицях Росія застосувала:

175 дронів;

понад 14 крилатих ракет;

щонайменше дві балістичні ракети.

"Характер пошкоджень — прямою наводкою на житлову забудову. Ракетами — від верхніх поверхів до підвального приміщення", — наголосив Ткаченко.

Клименко повідомив у соцмережах, що зі зруйнованої ракетою багатоповерхівки деблокували ще одну людину. Є інформація про щонайменше 5 зниклих безвісти мешканців будинку, які не виходять на зв’язок з рідними. Пошуково-рятувальні роботи на місці удару тривають.

"Рятувальники розбиратимуть завали, поки не переконаємося, що всі люди в безпеці та отримують необхідну допомогу", — запевнив міністр.

Загалом внаслідок нічної атаки у Києві загинуло 14 осіб, ще 60 осіб отримали поранення.

У КМВА уточнили, що точно відомо про 99 постраждалих у столиці, 59 з них були госпіталізовані. Перевіряється інформація про те, що кількість постраждалих зросла до 104 осіб. На місці знищеного під’їзду у Солом’янському районі продовжується розбір завалів.

Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв, що під час нічної атаки загинув громадянин США. Під ударом загалом опинились щонайменше 12 локацій, також постраждала й Київська область.

Голова "Укрзалізниці" Олександр Перцовський повідомив про пошкодження вантажних вагонів з зерном. Він запевнив, що на графік руху поїздів це не вплине, адже залізничники оперативно все полагодять.