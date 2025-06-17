Атака на Київ: росіяни пошкодили залізницю та вагони із зерном — чи затримуються потяги

Під час російської атаки у ніч на 17 червня було зафіксовано влучання на залізниці. Вибухи лунали у кількох районах Києва. Також зафіксовано влучання по об'єктах "Укрзалізниці".

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Про постраждалих інформація не надходила. Втім окупанти пошкодили вантажні вагони із зерном, повідомив голова "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

Росіяни завдали удару по "Укрзалізниці" Фото: Укрзалізниця

"Київ, сьогоднішній ранок. Українська залізниця, українське зерно. Ворог продовжує нищити все українське", — йдеться у повідомленні.

Однак Перцовський запевнив, що російська атака на цій ділянці не вплине на рух поїздів, адже залізничники оперативно все полагодять. Попередньо, затримки у русі транспорту не фіксується.

Росіяни завдали удару по "Укрзалізниці" Фото: Укрзалізниця Росіяни завдали удару по "Укрзалізниці" Фото: Укрзалізниця

Нагадаємо, що в ніч на 17 червня Росія масовано атакувала Україну ударними дронами та ракетами. Вибухи лунали в кількох районах столиці, кількість постраждалих і загиблих постійно збільшується. Нині відомо про 14 загиблих та 55 поранених.

Під час нічної атаки на Київ постраждали щонайменше 12 локацій у низці районів столиці, зокрема Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Подільському та Оболонському. Також під час нічної атаки постраждала Київщина. В обласній військовій адміністрації повідомили про пошкодження, зокрема, житлових будинків внаслідок обстрілу.

Окрім того, вибухи вночі лунали в Одесі та Запоріжжі. По центру Одеси росіяни вдарили ударними безпілотниками, зруйнувавши історичні будівлі. Госпіталізовано 13 постраждалих, під завалами шукають людей.