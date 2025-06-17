Атака на Киев: россияне повредили железную дорогу и вагоны с зерном — задерживаются ли поезда

Во время российской атаки в ночь на 17 июня было зафиксировано попадание на железной дороге. Взрывы раздавались в нескольких районах Киева. Также зафиксировано попадание по объектам "Укрзализныци".

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О пострадавших информация не поступала. Впрочем оккупанты повредили грузовые вагоны с зерном, сообщил глава "Укрзализныци" Александр Перцовский.

Россияне нанесли удар по "Укрзализныце" Фото: Укрзализныця

"Киев, сегодняшнее утро. Украинская железная дорога, украинское зерно. Враг продолжает уничтожать все украинское", — говорится в сообщении.

Однако Перцовский заверил, что российская атака на этом участке не повлияет на движение поездов, ведь железнодорожники оперативно все починят. Предварительно, задержки в движении транспорта не фиксируется.

Россияне нанесли удар по "Укрзализныце" Фото: Укрзализныця Россияне нанесли удар по "Укрзализныце" Фото: Укрзализныця

Напомним, что в ночь на 17 июня Россия массированно атаковала Украину ударными дронами и ракетами. Взрывы раздавались в нескольких районах столицы, количество пострадавших и погибших постоянно увеличивается. Сейчас известно о 14 погибших и 55 раненых.

Во время ночной атаки на Киев пострадали по меньшей мере 12 локаций в ряде районов столицы, в частности Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском, Подольском и Оболонском. Также во время ночной атаки пострадала Киевская область. В областной военной администрации сообщили о повреждении, в частности, жилых домов в результате обстрела.

Кроме того, взрывы ночью раздавались в Одессе и Запорожье. По центру Одессы россияне ударили ударными беспилотниками, разрушив исторические здания. Госпитализированы 13 пострадавших, под завалами ищут людей.