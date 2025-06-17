Массированная атака ВС РФ по Киеву: под ударом оказались несколько районов, что известно о последствиях (фото, видео)

В течение ночи 17 июня россияне массированно атаковали украинскую столицу "Шахедами" и ракетами различных типов: в результате атаки известно о пострадавших и повреждениях жилых домов и учебных заведений в столице. По городу поднялись пожары, СМИ сообщили об уничтожении подъезда жилого дома в одном из районов.

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Во время ночной атаки пострадали по меньшей мере 12 локаций в ряде районов столицы, в частности Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском, Подольском и Оболонском. Количество пострадавших возросло до по меньшей мере 15. Фокус собрал все, что известно о последствиях российского обстрела.

Около 04:30 часов городской голова Виталий Кличко сообщил, что в Киеве в результате атаки поднялся пожар на верхних этажа жилого дома, расположенного в Шевченковском районе.

"В Днепровском районе есть пострадавший", — отметил мэр.

Глава КГВА Тимур Ткаченко также уточнил последствия российской атаки по столице. По его данным, количество пострадавших возросло до 15:

Дарницкий район: повреждение детского сада, зафиксирован удар по промышленной территории;

В Святошинском районе последняя атака повредила жилой дом;

Жилой дом и учебное учреждение пострадали от атаки в Соломенском районе;

Также в Дарницком районе — повреждения нежилых зданий.

Также журналист Андрей Смолий обнародовал кадры последствий российской атаки по Киеву.

"Киев. Ад. Россияне разбомбили жилой дом", — отметил он.

И.о. ректора вуза Ксения Семенова также сообщила в комментарии "Суспільному", что в столице во время атаки пострадали общежития Киевского авиационного института.

Атака по Киевской области: что известно о последствиях

Также во время ночной атаки пострадала Киевщина. В областной военной администрации сообщили о повреждении в частности жилых домов в результате обстрела.

В Вышгородском районе известно как минимум об одной пострадавшей — женщине 1970 года рождения, отметили в ведомстве.

Другие последствия массированной российской атаки устанавливаются. Оперативные службы работают на местах.

Напомним, ночью 17 июня россияне массированно атаковали Киев "Шахедами", в результате чего в городе фиксировали перебои с электроснабжением.

Также ночью 17 июня ВС РФ комбинированно атаковали Украину крылатыми ракетами различных типов и дронами: под ударом в частности оказалась столица, где прогремели мощные взрывы.