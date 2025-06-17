ВС РФ комбинированно атаковали Украину "Шахедами", "Калибрами" и ракетами X-101: под ударом оказался Киев

Россияне ночью 17 июня массированно атаковали Украину ударными дронами типа "Шахед" и аэробаллистическими ракетами типа "Кинжал", после чего ударили крылатыми ракетами типа "Калибр" и ракетами типа Х-101 с бортов стратегической авиации. Под комбинированным ударом оказался Киев.

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Массированно российская атака по Украине началась около полуночи: сначала под ударом оказался Киев, который в течение нескольких часов ВС РФ атаковали "Шахедами". Впоследствии россияне ударили по Украине ракетами различных типов. Фокус собрал информацию о комбинированном обстреле.

Воздушная тревога по всей Украине была объявлена около 01:30 часов: Воздушные силы Украины предупредили о взлете самолета МиГ-31К, являющегося носителем аэробаллистических ракет типа "Кинжал". Также мониторинговые каналы сообщили о пусках Россией крылатых ракет типа "Калибр" из акватории Черного моря.

Около 02:00 часов Воздушные силы Украины предупредили о движении скоростной цели из южной части страны в направлении Днепра.

Скриншот | предупреждения о движении ракет

Около 02:30 Воздушные силы Украины предупредили о движении скоростных целей в направлении столицы. По данным мониторинговых каналов, россияне запустили аэробаллистические ракеты "Кинжал" с бортов МиГ-31К, раздались взрывы в Киевской области.

Массированная российская атака продолжилась после 03:00 часов: мониторинговые каналы сообщили о вхождении в воздушное пространство Украины крылатых ракет типа X-101 с бортов стратегической авиации.

Кроме того, Воздушные силы Украины предупредили о движении крылатых ракет (вероятно, типа "Калибр" из акватории Черного моря) на юге, которые двигались в северо-западном направлении.

Около 03:30 часов взрывы прогремели в Чернигове — перед этим Воздушные силы предупредили о движении нескольких ракет в направлении города.

Также россияне продолжили атаку на Киев: новую группу "Шахедов" зафиксировали Воздушные силы в направлении столицы.

Вскоре мониторинговый канал "Николаевский Ванек" сообщил, что крылатые ракеты движутся в направлении Киева.

Через несколько минут в Киеве прогремели взрывы.

Воздушные силы Украины предупредили, что крылатые ракеты движутся с южного и восточного направлений на столицу.

Около 03:50 корреспондент Фокуса сообщил о повторных мощных взрывах в Киеве.

Около 03:53 мониторинговые каналы сообщили о доразведке воздушного пространства на присутствие крылатых ракет.

Воздушная тревога по Украине на момент публикации продолжается — в небе фиксируют движение ударных БпЛА.

Напомним, ночью 17 июня россияне также массированно атаковали Киев "Шахедами", в результате чего в столице поднялись пожары и возникли перебои с электроэнергией.

Также 16 июня в издании "Телеграф" рассказали, что киевлян выгоняют из укрытий во время воздушной тревоги, ссылаясь на "частную собственность".