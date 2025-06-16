"Частная собственность": киевлян выгоняют из укрытий на паркинге во время тревог, — СМИ

В Киеве жители многоэтажек жалуются на то, что им не позволяют использовать подземные паркинги как укрытие со ссылкой на "частную собственность". Подземные стоянки входят в официальный перечень укрытий, однако в Киеве до сих пор не разработали или не обнародовали порядок использования сооружений гражданской защиты, поэтому владельцы и балансодержатели устанавливают правила по своему усмотрению.

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По закону порядок использования защитных сооружений должны устанавливать военные администрации, однако в столице таких документов пока нет, поэтому владельцы и руководители объединений совладельцев многоквартирных домов составляют собственные "инструкции". Журналист "Телеграфа" рассказал о ситуации, в Киеве на Оболони жителям многоквартирного дома запретили во время воздушной тревоги находиться на местах для машин в паркинге.

Журналист показал объявление на доме на Оболони, в котором указано, что жителям разрешено находиться только в проезде и запрещено занимать паркоместа.

В многоквартирном доме на Оболони вывесили правила поведения на паркинге Фото: telegraf

Также журналист издания, который лично использует паркинг как укрытие во время воздушных тревог, отметил, что не нашел ни одного действующего порядка действий от Киевской городской военной администрации.

"А он должен был бы быть первым шагом — базовым документом, на который уже могли бы ориентироваться ОСМД или частные компании. А пока его нет, все эти "внутренние правила" — это просто бумажка без юридической силы", — отметил он.

По его словам, из-за отсутствия четкого регулирования охрана паркинга во время тревог выгоняет людей с мест для машин на проезжую часть, аргументируя это тем, что "места частные". Во время очередной атаки дронов на Киев, трех человек, в том числе семью с ребенком, даже выставили из укрытия из-за жалобы одной из владелиц авто, рассказал журналист.

Укрытия на паркингах: что говорит закон

Согласно статье 8 Закона Украины "О правовом режиме военного положения", установленный военными администрациями порядок использования сооружений гражданской защиты должен распространяться на все укрытия независимо от форм собственности: государственной, коммунальной или частной. К ним должен быть обеспечен круглосуточный и беспрепятственный доступ во время воздушной тревоги. Другие ответственные стороны — государственные учреждения, местные власти, ОСМД или управляющие компании, в собственности или пользовании которых находятся эти помещения — могут разрабатывать собственные внутренние правила на основании этого порядка.

Порядок использования укрытий должен распространяться на все хранилища независимо от формы владения Фото: скриншот

В то же время в 2025 году вступили в силу изменения в законодательство, которыми были установлены штрафы за нарушение правил содержания укрытий, в частности:

1700-3400 грн — за недопуск граждан в укрытие;

2250-5100 грн — за нарушение требований к содержанию защитных сооружений;

5100-8500 грн — за повторное нарушение требований.

Также статьей 270 (2) Уголовного кодекса Украины предусматривается лишение свободы на срок от 3 до 8 лет, если из-за таких нарушений человек получил средние или тяжелые травмы или погиб.

Укрытия на паркингах в Киеве: что говорят юристы

Юрист Ростислав Кравец пояснил в комментарии "Телеграфу", что пока никакие нормативные акты не регулируют порядок пребывания людей в укрытиях в частных помещениях столицы.

По его словам, ОСМД или другие уполномоченные структуры могут лишь устанавливать правила поведения во время пребывания в хранилищах, но не препятствовать доступу к ним во время воздушных тревог или ограничивать права других граждан.

"Никаких ограничений относительно самого факта пребывания людей в таких помещениях нет и не может быть. Ни относительно того, где именно стоять в паркинге, ни относительно наличия, например, средств пожаротушения или запасов воды — все это не урегулировано ни одним нормативным актом", — рассказал юрист.

Напомним, 16 июня в Киевской городской военной администрации сообщили, что ударный российский дрон упал посреди частного сектора в Днепровском районе. На месте падения образовалась воронка.

Издание Financial Times 15 июня со ссылкой на источники писало, что во время недавнего обстрела Украины ВС РФ ударили по зданию Boeing в Киеве и нанесли значительные повреждения.