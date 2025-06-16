Образовалась воронка: в Киеве ударный российский дрон упал посреди частного сектора

Начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что российский ударный дрон упал на Русановских садах в Днепровском районе Киева.

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В Киеве дрон был слышен около двух часов ночи, судя по звуку, он направлялся с левого на правый берег Днепра. В КГВА сообщили, что на месте его падения образовалась воронка.

"Значительных повреждений и жертв нет", — сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко, отметив, что молодой парень 2004 года рождения в тяжелом состоянии госпитализирован в одну из столичных больниц.

Кроме этого, в результате атаки повреждены торговые павильоны в Дарницком районе. Также зафиксированы обломки сбитых вражеских дронов на нескольких локациях, в частности в Днепровском районе. На месте уже отработали службы.

"Россияне врут во всем. Когда они заявляют о поражении военных целей — они целятся в наши дома и в наших людей. Это сознательная тактика террора", — отметил Тимур Ткаченко.

В Воздушных силах вооруженных сил Украины сообщили, что в ночь на 16 июня (с 21.00 15 июня) россияне атаковали Украину 138-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово.

Основным направлением движения была Донетчина.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.00 утра 16 июня противовоздушной обороной было обезврежено 125 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке, юге и в центре страны. 84 — сбиты огневыми средствами поражения, 41 — локально потеряны/подавлены РЭБ.

Было зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 10 локациях, места падения сбитых — в 8 локациях.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Российская Федерация продолжает планировать атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Соответствующие данные есть у разведывательных ведомств партнеров.

Также сообщалось, что во время недавнего обстрела российская армия повредила здание, используемое компанией Boeing в Киеве.