Россия готовит новые удары по энергетическим объектам Украины, – Зеленский

Российская Федерация продолжает планировать атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Соответствующие данные есть у разведывательных ведомств партнеров.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с военными, Службой безопасности Украины и чиновниками по защите нашей инфраструктуры от российских ударов. Деталями украинский лидер поделился в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, новые атаки ВС РФ на украинскую энергетику могут быть мене заметны мировому сообществу, так как внимание сегодня сосредоточено на ситуации на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что Россия продолжает бить по гражданской энергетике Украины, несмотря на обещания Владимира Путина, данные США.

"Этот террор становится все более подлым. Нет признаков, что кто-то в Москве готовится к завершению войны и рассматривает дипломатию серьезно", — отметил президент.

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В ходе совещания обсуждалось развитие ударных средств России, а также были определены задачи для развития украинской ПВО. Кроме того, президент заслушал доклады главы СБУ и начальника Генштаба.

"Детали непубличные, но результаты сегодняшнего обсуждения должны оказать ощутимое влияние на ситуацию", — заявил Зеленский.

Напомним, в ночь на 15 июня по меньшей мере 30 взрывов прогремело в Кременчуге Полтавской области.

Также сообщалось, что в ходе недавнего обстрела российская армия повредила здание, используемое компанией Boeing в Киеве.