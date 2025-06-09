Мощный удар через неделю, а пока "малые налеты": как Россия готовится к новому массированному удару

Россия снова нанесла массированный удар по Украине в ночь на 9 июня. Враг выпустил сотни дронов и ракет, сосредоточив удары по отдельным городам, в частности по Ровно, который подвергся самому сильному удару с начала вторжения. Фокус вместе с экспертами анализирует тактику врага, ее последствия и вероятность новых атак.

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В ночь на 9 июня 2025 года Россия осуществила масштабную атаку на Украину, выпустив 499 средств воздушного нападения. Украинская противовоздушная оборона обезвредила 277 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и сбила 19 ракет, в том числе все "Кинжалы". Отражение атаки обеспечивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат подтвердил, что, несмотря на успешное уничтожение большинства целей, избежать всех попаданий не удалось из-за большого количества средств нападения.

"Сбить все невозможно", — отметил он, добавив, что зафиксировано попадание в 10 локациях и падение обломков в 17 местах. По его словам, главной целью врага был один из оперативных аэродромов Украины.

Игнат также подчеркнул, что Россия сохраняет потенциал для атак с использованием стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160.

Этой ночью Ривненская область подверглась самой массированной атаке с начала полномасштабного вторжения. Десятки дронов "Шахед" и ракет атаковали города Дубно и Ривне. По предварительным данным, один гражданский человек получил ранения.

Утром 9 июня на Ривненщине снова раздавались взрывы, но, по словам руководителя Ривненской областной военной администрации Александра Коваля, гражданская инфраструктура осталась невредимой.

Атака по Украине 9 июня: тактика врага

По словам экс-спикера Генштаба Владислава Селезнева, последние атаки российской армии на Ровно, Тернополь и Харьков свидетельствуют об изменении их тактики, а именно концентрации ежедневных ударов на отдельных городах. Теперь они используют ракетно-пушечную атаку на отдельные города для того, чтобы максимально перегрузить украинскую противовоздушную оборону и распылить ее по стране.

Селезнев отмечает, что такая тактика имеет право на существование, ведь в Украине лишь несколько регионов, например Киев, имеют мощные системы противовоздушной обороны.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", Александр Коваленко сравнивает недавние атаки "Шахедами" по Харькову, Тернополю и Ровно с ковровыми бомбардировками, где эти дроны играют ключевую роль.

"На сегодня Shahed-136 — это фактически бомба ФАБ-250. Потому что его боевая часть весом 90 килограммов — это равно как раз этой бомбе. Россия не может себе позволить ковровые бомбардировки городов, поскольку самолет должен заходить на сам город. Дроны позволяют врагу компенсировать эти ограничения", — говорит Фокусу эксперт.

Такая тактика, по мнению Коваленко, стала системной после анализа россиянами предыдущих результатов. Цель таких атак — максимальное поражение выбранных целей с помощью концентрации средств.

Оба эксперта соглашаются, что атака на Ровно была выбрана из-за наличия у россиян разведданных о возможном расположении там важных украинских объектов. Александр Коваленко добавляет, что российское военное командование выбирает эти цели также из-за уязвимости регионов из-за слабой защиты ПВО по сравнению с Киевом. Эксперт подчеркивает критическую потребность в дополнительных средствах ПВО от партнеров.

Важным аспектом, на который обращает внимание Владислав Селезнев, является необходимость эффективной контрразведки для противодействия атакам "Шахедов" и ракет. Он отмечает, что враг не будет тратить ресурсы на удары без подтвержденных данных о целях, таких как военная инфраструктура или оборонно-промышленный комплекс.

Относительно прогнозирования следующих целей, Александр Коваленко признает сложность этой задачи.

"Трудно спрогнозировать. Мы видим, что этой ночью был удар по Ровно. Много говорили о возможном ударе по Киеву, но пока наблюдаем удары по Луцку, Тернополю, Харькову и Ровенской области", — продолжает эксперт.

Массированный удар по Украине: будет ли еще одна атака после 9 июня

Селезнев подчеркивает, что россияне имеют значительные ресурсы для продолжения атак. В частности, по данным украинской разведки, у России находится наготове до 500 баллистических ракет различного типа. Также у них развернуто масштабное производство боевых дронов "Шахед", а также дронов-обманок, которые перегружают украинскую ПВО. Однако эксперт отмечает, что украинские силы обороны активно работают над уничтожением российского военного потенциала.

"Украинские силы обороны осуществляют прилеты по российским объектам оборонной промышленности, которые изготавливают составляющие для высокоточного и дальнобойного оружия. Например, удары по промышленным центрам, таким как Кронштадт или Елабуга в Татарстане. Такие атаки ослабляют врага", — говорит Фокусу эксперт.

На вопрос о возможных массовых атаках Селезнев отвечает, что подготовка к ним занимает от нескольких суток до недели. Такие атаки ослаблены в результате уничтожения российской авиации во время спецоперации "Паутина", а также уничтожением не менее трех пусковых установок оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

Он также подчеркивает важность усиления украинской ПВО и уничтожения российских пусковых установок.

Александр Коваленко утверждает, что большой массированный удар возможен через 2-3 недели. В то же время будут продолжаться ограниченные атаки с меньшим боекомплектом каждые 3-4 дня. Военный обозреватель также отмечает, что россияне могут комбинировать различные типы ракет, например, "Калибры" с баллистическими ракетами или Х-59 и Х-31, чтобы компенсировать ограничения авиации.

Напомним, в Украине обсуждают отключение мобильной связи во время атак российских дронов "Шахед", однако решение еще не принято. Если же эта мера будет введена, украинцы все равно смогут осуществлять критически важные звонки.

Напомним, авиационный эксперт Константин Криволап предупредил, что вскоре Россия сможет нарастить производство "Шахедов" в 2 раза. Россияне совершенствуют эти БПЛА, из-за чего статистика попаданий выросла.