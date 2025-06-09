Потужний удар за тиждень, а поки "малі нальоти": як Росія готується до нового масованого удару

Росія знову завдала масованого удару по Україні в ніч на 9 червня. Ворог випустив сотні дронів і ракет, зосередивши удари на окремих містах, зокрема Рівному, що зазнало найсильнішого удару з початку вторгнення. Фокус разом з експертами аналізує тактику ворога, її наслідки та ймовірність нових атак.

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У ніч на 9 червня 2025 року Росія здійснила масштабну атаку на Україну, випустивши 499 засобів повітряного нападу. Українська протиповітряна оборона знешкодила 277 безпілотних літальних апаратів (БПЛА) і збила 19 ракет, зокрема всі "Кинджали". Відбиття атаки забезпечували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив, що, попри успішне знищення більшості цілей, уникнути всіх влучань не вдалося через велику кількість засобів нападу.

"Збити все неможливо", — зазначив він, додавши, що зафіксовано влучання в 10 локаціях і падіння уламків у 17 місцях. За його словами, головною ціллю ворога був один з оперативних аеродромів України.

Ігнат також наголосив, що Росія зберігає потенціал для атак із використанням стратегічних бомбардувальників Ту-95 і Ту-160.

Цієї ночі Рівненська область зазнала наймасованішої атаки від початку повномасштабного вторгнення. Десятки дронів "Шахед" і ракет атакували міста Дубно та Рівне. За попередніми даними, одна цивільна особа отримала поранення.

Вранці 9 червня на Рівненщині знову лунали вибухи, але, за словами керівника Рівненської обласної військової адміністрації Олександра Коваля, цивільна інфраструктура залишилася неушкодженою.

Атака по Україні 9 червня: тактика ворога

За словами ексспікера Генштабу Владислава Селезньова, останні атаки російської армії на Рівне, Тернопіль та Харків свідчать про зміну їхньої тактики, а саме концентрацію щоденних ударів на окремих містах. Тепер вони використовують ракетно-дронову атаку на окремі міста для того, щоб максимально перевантажити українську протиповітряну оборону та розпорошити її по країні.

Селезньов наголошує, що така тактика має право на існування, адже в Україні лише кілька регіонів, як-от Київ, мають потужні системи протиповітряної оборони.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив", Олександр Коваленко порівнює нещодавні атаки "Шахедами" по Харкову, Тернополю та Рівному з килимовими бомбардуваннями, де ці дрони відіграють ключову роль.

"На сьогодні Shahed-136 — це фактично бомба ФАБ-250. Бо його бойова частина вагою 90 кілограмів — це дорівнює якраз цій бомбі. Росія не може собі дозволити килимові бомбардування міст, оскільки літак повинен заходити на саме місто. Дрони дозволяють ворогу компенсувати ці обмеження", — каже Фокусу експерт.

Така тактика, на думку Коваленка, стала системною після аналізу росіянами попередніх результатів. Мета таких атак — максимальне ураження обраних цілей за допомогою концентрації засобів.

Обидва експерти погоджуються, що атака на Рівне була обрана через наявність у росіян розвідданих про можливе розташування там важливих українських об’єктів. Олександр Коваленко додає, що російське військове командування обирає ці цілі також через вразливість регіонів через слабший захист ППО порівняно з Києвом. Експерт підкреслює критичну потребу в додаткових засобах ППО від партнерів.

Важливим аспектом, на який звертає увагу Владислав Селезньов, є необхідність ефективної контррозвідки для протидії атакам «Шахедів» та ракет. Він зазначає, що ворог не витрачатиме ресурси на удари без підтверджених даних про цілі, таких як військова інфраструктура чи оборонно-промисловий комплекс.

Щодо прогнозування наступних цілей, Олександр Коваленко визнає складність цього завдання.

"Важко спрогнозувати. Ми бачимо, що цієї ночі був удар по Рівному. Багато говорили про можливий удар по Києву, але наразі спостерігаємо удари по Луцьку, Тернополю, Харкову та Рівненській області", — продовжує експерт.

Масований удар по Україні: чи буде ще одна атака після 9 червня

Селезньов підкреслює, що росіяни мають значні ресурси для продовження атак. Зокрема, за даними української розвідки, у Росії знаходиться напоготові до 500 балістичних ракет різного типу. Також у них розгорнуто масштабне виробництво бойових дронів "Шахед", а також дронів-обманок, які перевантажують українську ППО. Проте експерт зазначає, що українські сили оборони активно працюють над знищенням російського військового потенціалу.

"Українські сили оборони здійснюють прильоти по російських об’єктах оборонної промисловості, які, виготовляють складові для високоточної та далекобійної зброї. Наприклад, удари по промислових центрах, таких як Кронштадт чи Єлабуга в Татарстані. Такі атаки послаблюють ворога", — каже Фокусу експерт.

На запитання про можливі масові атаки Селезньов відповідає, що підготовка до них займає від кількох діб до тижня. Такі атаки послаблені внаслідок знищення російської авіації під час спецоперації "Павутина", а також знищенням щонайменше трьох пускових установок оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М".

Він також наголошує на важливості посилення української ППО та знищення російських пускових установок.

Олександр Коваленко стверджує, що великий масований удар можливий через 2–3 тижні. Водночас будуть продовжуватись обмежені атаки з меншим боєкомплектом кожні 3–4 дні. Військовий оглядач також зазначає, що росіяни можуть комбінувати різні типи ракет, наприклад, "Калібри" з балістичними ракетами чи Х-59 і Х-31, щоб компенсувати обмеження авіації.

Нагадаємо, в Україні обговорюють вимкнення мобільного зв'язку під час атак російських дронів "Шахед", однак рішення ще не ухвалено. Якщо ж цей захід буде запроваджено, українці все одно зможуть здійснювати критично важливі дзвінки.

Нагадаємо, авіаційний експерт Костянтин Криволап попередив, що незабаром Росія зможе наростити виробництво "Шахедів" у 2 рази. Росіяни вдосконалюють ці БПЛА, через що статистика влучень зросла.