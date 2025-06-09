Рівненська область зазнала наймасованішої атаки росіян: у ЗСУ назвали головну ціль удару

У ніч з 8 на 9 червня росіяни знову здійснили чергову масштабну атаку на Україну. Головною ціллю був один із оперативних аеродромів України.

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Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Росіяни здійснили чергову масовану атаку

Загалом вночі окупанти випустили по Україні 499 засобів повітряного нападу. Українська ППО знешкодила 277 БпЛА та збила 19 ракет, у тому числі усі Кинджали. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Речник Повітряних сил підтвердив, що є влучання російських ракет і дронів, оскільки, враховуючи велику кількість цілей, "збити все неможливо": зафіксовано влучання у 10 локаціях, падіння уламків — у 17 локаціях.

"Головний удар було спрямовано, вже, мабуть, у пабліках обговорюють це питання, один з оперативних аеродромів був атакований противником. Ворог завдав удару різними засобами повітряних нападу цієї ночі", — сказав Ігнат.

Про який саме аеродром йдеться, поки не відомо.

Насамкінець він уточнив, що в росіян ще є можливості атакувати Україну стратегічними бомбардувальниками Ту-95 та Ту-160.

Атака на Рівненську область 9 червня

Ми повідомляли, що цієї ночі Рівненська область зазнала наймасованішої атаки з початку повномасштабного вторгнення. Десятки "шахедів" та ракет атакували міста Дубно, Рівне. За попередньою інформацією, одна цивільна особа постраждала.

Зранку 9 червня на Рівненщині знову прогриміли вибухи. Керівник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль повідомив, що цивільна інфраструктура не постраждала.