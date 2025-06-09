Рівненська область зазнала наймасованішої атаки росіян: у ЗСУ назвали головну ціль удару
У ніч з 8 на 9 червня росіяни знову здійснили чергову масштабну атаку на Україну. Головною ціллю був один із оперативних аеродромів України.
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Загалом вночі окупанти випустили по Україні 499 засобів повітряного нападу. Українська ППО знешкодила 277 БпЛА та збила 19 ракет, у тому числі усі Кинджали. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Речник Повітряних сил підтвердив, що є влучання російських ракет і дронів, оскільки, враховуючи велику кількість цілей, "збити все неможливо": зафіксовано влучання у 10 локаціях, падіння уламків — у 17 локаціях.
"Головний удар було спрямовано, вже, мабуть, у пабліках обговорюють це питання, один з оперативних аеродромів був атакований противником. Ворог завдав удару різними засобами повітряних нападу цієї ночі", — сказав Ігнат.
Про який саме аеродром йдеться, поки не відомо.
Насамкінець він уточнив, що в росіян ще є можливості атакувати Україну стратегічними бомбардувальниками Ту-95 та Ту-160.
Атака на Рівненську область 9 червня
Ми повідомляли, що цієї ночі Рівненська область зазнала наймасованішої атаки з початку повномасштабного вторгнення. Десятки "шахедів" та ракет атакували міста Дубно, Рівне. За попередньою інформацією, одна цивільна особа постраждала.
Зранку 9 червня на Рівненщині знову прогриміли вибухи. Керівник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль повідомив, що цивільна інфраструктура не постраждала.