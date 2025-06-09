"Наймасштабніша атака" за час війни: Рівне та область уразили десятки "шахедів" та ракет

У ніч на 9 червня російські окупаційні війська атакували Рівненську область десятками "шахедів" та ракет, що стало наймасштабнішим ударом по регіону за весь час повномасштабного вторгнення.

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Про це повідомив міський голова Рівного Олександр Третяк.

"Наймасштабніша атака на Рівненщину. Сьогодні наша область пережила одну з найжорсткіших ночей: десятки "шахедів" і ракети атакували наш регіон", — написав Третяк.

Він уточнив, що левову частку російського удару взяло на себе місто Дубно.

"Кремлівський карлик б'ється в істериці, бо відчуває безсилля. Нас не зламати. Тримаймо стрій!", — зазначив Третяк.

Він також подякував силам ППО та мобільним вогневим групам за захист та відбиття атаки ЗС РФ.

Пост Третяка Фото: скриншот

Повітряні сили ЗСУ протягом ночі неодноразово попереджали про крилаті ракети, які летіли у бік Рівного та Дубно, а ЗМІ повідомляли про вибухи, які були чутно в обласному центрі.

Начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль також підтвердив, що для Рівненщини це була дуже важка ніч.

"Наша область зазнала потужного повітряного удару ворога. За попередньою інформацією, одна цивільна особа поранена", — наголосив Коваль.

На момент публікації матеріалу інформації щодо завданих внаслідок російської атаки руйнувань в Рівненській області не було.

Нагадаємо, у ніч на 9 червня ЗС РФ здійснили масований обстріл України "шахедами", а також підняли у небо кілька літаків стратегічної авіації.

У ніч на 7 червня у Харкові відбулась найпотужніша атака за час повномасштабної війни.