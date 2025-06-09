РФ атакує Україну "шахедами": під ударом Київ, Харків та інші регіони

У ніч на 9 червня російські окупаційні війська здійснюють масований обстріл України ударними дронами типу "шахед", а також підняли у небо кілька літаків стратегічної авіації.

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Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема рух "шахедів" було зафіксовано у таких напрямках:

нові групи ворожих БпЛА зі сходу — на північ та південь Сумщини;

кілька груп "шахедів" на півночі, півдні, сході Сумщини — курсом на Чернігівщину/Полтавщину;

велика кількість ворожих дронів над Чернігівщиною — курсом на Київщину/Черкащину;

БпЛА на півночі, сході, півдні Київщини — курсом на захід/столицю;

БпЛА у центрі Житомирщини — курсом на захід;

"Шахеди" на сході, півдні Рівненщини — курсом на Рівне;

кілька груп "шахедів" на заході, півдні Полтавщини — курсом на Черкащину/Дніпропетровщину;

групи БпЛА на півночі, в центрі, на заході Черкащини — курсом на захід/північний захід;

"Шахеди" на півночі Кіровоградщини — курсом на захід;

"Шахеди" на південному сході Дніпропетровщини — курсом на північний захід.

Водночас потужні вибухи вже було чутно у Києві та Харкові.

"По околиці міста був нанесений удар двома КАБами", — пояснив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Натомість начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко одразу попередив, що у Києві працюватиме ППО.

"Багато цілей в різних регіонах, можливий курс на столицю. Також зі сходу кілька цілей на околицях Києва. Працюватиме ППО, може бути гучно", — написав Ткаченко.

Крім того, моніторингові телеграм-канали близько опівночі повідомили про злети російських бомбардувальників ТУ-22М3 з "Енгельса" та Ту-95мс з "Оленьї".

На момент публікації матеріалу повітряна тривога була оголошена майже по всій Україні за виключенням деяких західних та південних областей.

Повітряна тривога ніч на 9 червня 2025 Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч на 7 червня у Харкові відбулась найпотужніша атака за час повномасштабної війни.

У ніч на 6 червня Росія бомбила Україну, внаслідок чого було пошкоджено метро, будинки та освітні заклади.