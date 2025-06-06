РФ вночі бомбила Україну: пошкоджено метро, будинки та освітні заклади, деталі (відео)

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська завдали масованого удару по території України крилатими ракетами та ударними безпілотниками типу "шахед", внаслідок чого вибухи лунали у більшості українських міст, а у Києві уламки БПЛА пошкодили освітній заклад та колії столичного метрополітену.

Related video

Фокус зібрав усю інформацію, що наразі відома про ворожий російський обстріл України.

Після опівночі моніторингові телеграм-канали повідомили, що з аеродрому "Оленья" злетіли два бомбардувальники Ту-95МС, які є носіями крилатих ракет.

А вже близько першої ночі Повітряні сили ЗСУ оголосили повітряну тривогу по всій території України. Приблизно у цей самий час кореспонденти Фокусу почали повідомляти про перші вибухи у Кременчуці та Києві, які протягом ночі повторювались.

Ближче до третьої ночі звуки вибухів почали лунати у Луцьку.

Крім того, влада Києва попереджала, що через нічну російську атаку на лівому березі міста можливі відключення світла.

Наслідки нічної атаки РФ по Україні

У Києві були зафіксовані наступні пошкодження:

Соломʼянський район (пожежа в нежитловій зоні та загоряння на 8-10 поверхах 16-поверхового житлового будинку);

Дарницький район (падіння уламків "шахеда" на дитячий майданчик);

Голосіївський район (пожежа на обʼєкті цивільної інфраструктури, падіння частин збитих цілей біля АЗС);

Шевченківський район (пожежа в зоні нежитлової забудови);

Деснянський район (виявлено уламки збитого ворожого БпЛА на відкритій території);

Дніпровський район (значні пошкодження АЗС).

"Зафіксовано пошкодження вікон в закладах соціальної сфери та житлових будинках поруч з осередками займань", — зазначили в КМВА.

Також повідомлялось, що росіяни завдали удару по закладу освіти у Солом'янському районі столиці.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок російських ударів відомо про щонайменше 20 постраждалих.

"У столиці внаслідок атаки ворога загинула одна людина. За останніми даними від медиків, постраждали наразі 20 людей. 16 із них медики госпіталізували", — написав Кличко.

Крім того, начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко підкреслив, що пошкоджень зазнала колія метро між станціями метро Дарниця та Лівобережна.

Пост Ткаченка

Водночас у Чернігові "шахед" вибухнув поряд із багатоповерхівкою.

"Вибух шахеда зафіксовано біля багатоповерхівки, в результаті якого пошкоджено двері та вікна будинку", — повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

У Луцьку була пошкоджена покрівля житлового будинку.

"Станом на цю хвилину маємо пошкоджену покрівлю одного з багатоквартирних будинків, багато вибитих вікон в багатоквартирних будинках, пошкоджені комерційні обʼєкти та приватні автомобілі", — написав мер Луцька Ігор Поліщук.

Пост Поліщука Фото: скриншот

У Тернополі через ворожі атаки стався вибух на АЗС, а частина міста залишилась без світла.

"Внаслідок атаки ворога у Тернополі є влучання у промислові обʼєкти та обʼєкти інфраструктури. На місці працюють відповідні служби. Щільно зачиніть вікна. Частина Тернополя без електроенергії", — наголосив мер міста Сергій Надал.

Нагадаємо, у ніч на 6 червня РФ атакувала Україну ракетами та дронами, а небезпека була оголошена по всій території.

3 червня ЗС РФ вдарили по центру Сум із реактивних систем залпового вогню.