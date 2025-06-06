РФ атакує Україну ракетами та дронами: небезпека оголошена по всій території, що відомо

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська завдають комбінованого удару, запускаючи по території України крилаті ракети та ударні дрони типу "Шахед".

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Повітряну тривогу було оголошено у всіх областях України.

"Повітряна тривога по всій території України!", — наголосили в Повітряних силах ЗСУ.

Повітряна тривога у ніч на 6 червня Фото: скриншот

Моніторингові телеграм-канали близько опівночі повідомляли про зліт двох бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья".

"Якщо виліт бойовий: орієнтовний вихід на пускові рубежі Саратовської області — 02:30, Каспійського моря — 03:10", — йдеться у повідомленні.

Крім того, ПС ЗСУ попереджали про групи ворожих БПЛА, які летіли у напрямках Києва, Вінниці, Житомира, Дніпра, Черкас та інших українських міст.

Кореспонденти Фокусу повідомляли про вибухи у Кременчуці та Києві.

Щоправда, щодо вибухів у столиці КМВА запевняла про роботу у місті ППО по ворожих цілях.

На момент публікації матеріалу інформації щодо руйнувань чи постраждалих внаслідок російської атаки не було.

Нагадаємо, у ніч з 4 на 5 червня РФ вдарила ракетою по Харкову.

3 червня ЗС РФ вдарили по центру Сум із реактивних систем залпового вогню.